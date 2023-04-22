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Montevideo Maru
Montevideo MaruФото: Australian War Memorial/AFP
ІсторіяАвстралія

Тисяча жертв: біля Філіппін знайшли судно, затонуле 1942-го

Анастасія Шепелева
47 хв. тому

Під час пошукової операції дослідники виявили уламки японського корабля, який затонув під час Другої світової війни із майже тисячею австралійських військовополонених на борту.

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У Південнокитайському морі біля берегів Філіппін знайшли уламки японського корабля Montevideo Maru, який затонув під час Другої світової війни із майже тисячею австралійських військовополонених на борту. Про це у суботу, 22 квітня, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Пошукова операція корабля готувалася протягом майже п'яти років і розпочалася 6 квітня. Місію очолили австралійські та нідерландські фахівці з археології, історії та глибоководної зйомки за підтримки міністерства оборони Австралії.

Уламки потонулого судна вдалося виявити за допомогою найсучасніших технологій, зокрема автономного підводного апарата з гідролокатором, заявила австралійська організація Silentworld Foundation, яка брала участь у пошуках.

"Знахідка Montevideo Maru закриває жахливу главу в австралійській військовій і морській історії. Сьогодні ми сподіваємося, що знайшовши корабель, зможемо допомогти багатьом сім'ям, яких заторкнула ця жахлива катастрофа", - заявив глава Silentworld Foundation Джон Маллен, цитує Der Spiegel. За даними організації, корабель не підніматимуть, "жодні артефакти чи людські останки" не будуть вилучені "з поваги до родин жертв" катастрофи.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе написав у Twitter, що нарешті знайдено місце спочинку "загублених душ" Montevideo Maru.  

Корабель з 1060 військовополоненими та цивільними на борту уразили торпедами з американського підводного човна "USS Sturgeon" 1 липня 1942 року. Відтоді він вважався втраченим.

Близько 980 австралійців загинули в цій катастрофі. Серед жертв також були громадяни з 14 інших держав. Як повідомляється, екіпаж підводного човна не знав, що на борту перебували військовополонені та цивільні особи.

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