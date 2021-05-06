 На Донбасі внаслідок обстрілів 13 травня загинув військовий ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2021

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Новини

На Донбасі внаслідок обстрілів 13 травня загинув військовий ЗСУ

Український вояк загинув від снайперського вогню проросійських бойовиків на Донбасі, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Донбасі загинув ще один український військовий

Унаслідок обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ) на Донбасі в четвер, 13 травня, загинув один український військовослужбовець. Про втрати повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід" на її сторінці в соцмережі Facebook.

"13 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув військовослужбовець ЗС України", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Низка порушень перемир'я з початку доби

Раніше цього дня на Facebook-сторінці пресцентру операції Об'єднаних сил повідомляється, що з початку доби українська сторона зафіксувала сім порушень проросійськими бойовиками умов припинення вогню. По позиціях українських військових проросійські формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, зазначалося в повідомленні.

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  • Випал російської самохідної гаубиці

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Перевірка систем озброєння

    Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.

  • Механік танку української армії поруч з танком

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Захід висловлює підтримку Україні

    Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.

  • Російська військова техніка поблизу російсько-українського кордону

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війська стягують до Донбасу

    На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.

  • Один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Американські есмінці вже в Чорному морі

    США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.

  • Учасник військових формувань у Донецьку

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війна, котра триває вже сім років

    Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.

  • Чоловік стоїть на руїнах свого будинку, розташованого на території самопроголошеної ДНР

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Розбомблені й зруйновані

    Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.

  • Українські військові поблизу Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Сутички й загиблі попри перемир'я

    Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.

  • Зеленський вручає нагороди українським військовим

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Зеленський вручив нагороди українським солдатам

    8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.

  • Боєць одного з підрозділів ДНР у передмісті Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Російське громадянство за спрощеною процедурою

    2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.

    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


DW.COM

На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий ЗСУ - штаб ООС

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