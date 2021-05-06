На Донбасі внаслідок обстрілів 13 травня загинув військовий ЗСУ

Унаслідок обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ) на Донбасі в четвер, 13 травня, загинув один український військовослужбовець. Про втрати повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід" на її сторінці в соцмережі Facebook.

"13 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув військовослужбовець ЗС України", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Низка порушень перемир'я з початку доби

Раніше цього дня на Facebook-сторінці пресцентру операції Об'єднаних сил повідомляється, що з початку доби українська сторона зафіксувала сім порушень проросійськими бойовиками умов припинення вогню. По позиціях українських військових проросійські формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, зазначалося в повідомленні.

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