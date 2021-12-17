На Донбасі 16 грудня загинув український військовий

Минулої доби на Донбасі у результаті обстрілів проросійських бойовиків загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення, повідомив у п'ятницю, 17 грудня, пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у Facebook.

Також повідомляється про п'ять випадків порушення режиму припинення вогню з боку проросійських сепаратистів, один з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, повідомляється, що проросійські найманці відкривали вогонь поблизу населених пунктів Піски, Травневе та Павлопіль в Донецькій області та Золоте-4 на Луганщині.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, зазначили в ООС. "Ще один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться у повідомленні штабу.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

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Як повідомлялося, з липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим "повного та всеосяжного припинення вогню". Втім, як українські військові, так і проросійські сепаратисти регулярно заявляли про порушення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок бойових дій загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних збройних формувань. За даними президента України Володимира Зеленського від 11 листопада, за останні два роки на Донбасі загинули майже 150 військових.