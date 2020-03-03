 На Буковині обмежили масові заходи через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2020

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Новини

На Буковині обмежили масові заходи через коронавірус

З метою протидії поширенню коронавірусу обмеження на проведення масових заходів запровадила Чернівецька ОДА. До аналогічного кроку пропонують вдатися й у Львові.

Коронавірус в Україні

Чернівецька обласна державна адміністрація (ОДА) у зв'язку з поширенням коронавірусу запровадила обмеження на проведення масових заходів. Про введення таких обмежень повідомив у четвер, 5 березня, голова ОДА Сергій Осадчук, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Крім того, цього ж дня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки мають ухвалити рішення щодо режиму карантину. Такий режим діятиме "для всіх дошкільних навчальних закладів, для шкіл, а також вищих навчальних закладів, що зараз відпрацьовують модель роботи дистанційну. Тому так само, за рекомендацією італійського уряду, ми вводимо обмеження заходів з великим скупченням людей", - зазначив Осадчук, цитує "Інтерфакс-Україна".

Глава ОДА попрохав громадян поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, і зазначив, що заплановані на найближчий час концерти будуть перенесені. Також Осадчук закликав тих громадян, котрі відчувають симптоми захворювання, не боятися і звертатися до медиків.

Ще п'ять нових підозр на коронавірус

Крім того, цього ж дня представники ОДА повідомили журналістам, що є ще п'ять нових підозр на коронавірус.

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На всіх пунктах перетину українського кордону перевірятимуть температуру тіла пасажирів, які приїхали із країн, де вже є інфіковані коронавірусом. Поки жодного випадку зараження коронавірусом в Україні не зафіксовано. (25.02.2020)

Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу Sars-CoV-2 немає навіть після того, як в Україні був зафіксований перший випадок зараження. Краще той час, що залишився, використати на підготовку. (03.03.2020)

"Ми маємо ще п'ять нових підозр. Це - випадки захворювання на ГРВІ у людей, які мають історію подорожей. (…). Всі пацієнти госпіталізовані в обласну клінічну лікарню, у всіх взято зразки для обстеження і спрямовані в вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я України", - сказала в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я Наталія Гопко. Вона зазначила, що на даний момент ведуться розслідування, щоб визначити контакти госпіталізованих людей.

Раніше саме в Чернівцях виявили перший в Україні випадок захворювання коронавірусом: чоловік був госпіталізований 29 лютого в одну з лікарень міста. Нині пацієнт почуває себе добре, кажуть місцеві лікарі.

У Львові теж рекомендують обмежити масові заходи

Тим часом Львівський міський штаб, скликаний для протидії загрозі епідемії корона вірусу, рекомендує так само перенести проведення у Львові масових заходів і спортивних змагань. Ще однією рекомендацією пропонується також обмежити відрядження за кордон на невизначений час, зазначається в повідомленні Львівської міської ради, яке наводить агенція "Українські новини".

Нагадаємо, раніше цього дня в МОЗ України анонсували запровадження протиепідемічних заходів з метою не допустити подальше поширення коронавірусу.

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