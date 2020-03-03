На Буковині обмежили масові заходи через коронавірус

Чернівецька обласна державна адміністрація (ОДА) у зв'язку з поширенням коронавірусу запровадила обмеження на проведення масових заходів. Про введення таких обмежень повідомив у четвер, 5 березня, голова ОДА Сергій Осадчук, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Крім того, цього ж дня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки мають ухвалити рішення щодо режиму карантину. Такий режим діятиме "для всіх дошкільних навчальних закладів, для шкіл, а також вищих навчальних закладів, що зараз відпрацьовують модель роботи дистанційну. Тому так само, за рекомендацією італійського уряду, ми вводимо обмеження заходів з великим скупченням людей", - зазначив Осадчук, цитує "Інтерфакс-Україна".

Глава ОДА попрохав громадян поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, і зазначив, що заплановані на найближчий час концерти будуть перенесені. Також Осадчук закликав тих громадян, котрі відчувають симптоми захворювання, не боятися і звертатися до медиків.

Ще п'ять нових підозр на коронавірус

Крім того, цього ж дня представники ОДА повідомили журналістам, що є ще п'ять нових підозр на коронавірус.

"Ми маємо ще п'ять нових підозр. Це - випадки захворювання на ГРВІ у людей, які мають історію подорожей. (…). Всі пацієнти госпіталізовані в обласну клінічну лікарню, у всіх взято зразки для обстеження і спрямовані в вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я України", - сказала в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я Наталія Гопко. Вона зазначила, що на даний момент ведуться розслідування, щоб визначити контакти госпіталізованих людей.

Раніше саме в Чернівцях виявили перший в Україні випадок захворювання коронавірусом: чоловік був госпіталізований 29 лютого в одну з лікарень міста. Нині пацієнт почуває себе добре, кажуть місцеві лікарі.

У Львові теж рекомендують обмежити масові заходи

Тим часом Львівський міський штаб, скликаний для протидії загрозі епідемії корона вірусу, рекомендує так само перенести проведення у Львові масових заходів і спортивних змагань. Ще однією рекомендацією пропонується також обмежити відрядження за кордон на невизначений час, зазначається в повідомленні Львівської міської ради, яке наводить агенція "Українські новини".

Нагадаємо, раніше цього дня в МОЗ України анонсували запровадження протиепідемічних заходів з метою не допустити подальше поширення коронавірусу.