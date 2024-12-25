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ПолітикаРосійська Федерація

МВС РФ оголосило у розшук опозиціонера Яшина - ЗМІ

Дмитро Шварц
25 грудня 2024 р.

МВС РФ оголосило у розшук опозиційного політика Іллю Яшина, який був звільнений у серпні під час масштабного обміну ув'язненими між РФ та країнами Заходу, повідомляє "Медиазона".

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Ілля Яшин
Ілля Яшин заявив, що він не здивований цим рішенням МВС РФФото: Florian Görner/DW

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило у розшук опозиційного політика Іллю Яшина. Як повідомляє видання "Медиазона", відповідна картка з'явилася в базі розшуку російського МВС у середу, 25 грудня. Про порушення нової кримінальної справи щодо опозиціонера офіційно не повідомлялося.

Своєю чергою, Яшин заявив, що нічого не знає про таке рішення з боку МВС РФ. "Я нічого про це не знаю. Але, вочевидь, по-тихому порушили кримінальну справу, щоб заарештувати одразу в аеропорту, якщо я вирішу повернутися в Росію. Не здивований, звісно. Цього слід було очікувати", - зазначив він.

Як повідомлялося, у 2022 році Яшина засудили до 8,5 років колонії за "поширення фейків" про російську армію. Приводом став ефір на YouTube від 7 квітня, де Яшин розповідав про масові вбивства цивільних у Бучі на Київщині російськими солдатами.

1 серпня 2024 року Яшин був звільнений в результаті масштабного обміну ув'язненими між РФ та країнами Заходу.

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