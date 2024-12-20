МВС: Півтора мільйона громадян України перебувають у Польщі

За даними МВС Польщі, у країні проживає понад 1,5 мільйона громадян України, з яких близько 988 тисяч мають тимчасовий захист.

У Польщі нині проживають понад 1,5 мільйона громадян України, повідомило у п'ятницю, 20 грудня, польське міністерство внутрішніх справ, пише агенція dpa.

За даними польського відомства, із загальної кількості близько 988 тисяч громадян України зареєстровані як біженці від війни і мають статус тимчасового захисту. З червня спостерігається "повільне, стабільне зростання цієї кількості".

Зазначається, що з українців, які приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни війни РФ проти України 24 лютого 2022 року, 20 відсотків розглядають можливість залишитися у країні назавжди. Близько 28 відсотків сказали, що добре володіють польською мовою. Серед українців, які вже жили в Польщі до початку повномасштабної війни, половина розглядає можливість залишитися назавжди, а понад дві третини кажуть, що добре знають польську мову.

МВС Польщі повідомило, що серед біженців дохід від власної праці становить в середньому 76 відсотків їхнього загального доходу. При цьому біженці, серед яких переважають жінки, часто беруться за роботу, яка не відповідає їхньому рівню кваліфікації.

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Нагадаємо, з 1 липня у Польщі набули чинності зміни до закону про допомогу громадянам України, які прибули до країни через збройну агресію Росії. Зокрема, документ продовжує тимчасовий захист для українців до 30 вересня 2025 року та дає можливість змінити статус з тимчасового захисту на тимчасове проживання на три роки. Водночас новим біженцям з України не виплачуватиметься одноразова допомога, а домогосподарства, які приймають українців, більше не отримуватимуть фінансову компенсацію. У Польщі біженці з України мають право на допомогу на дітей, пенсії за віком та інвалідністю, а також вільний доступ до систем освіти та охорони здоров'я.

За кордоном перебуває близько 7,7 мільйона українців

Наразі за кордоном перебувають близько 7,7 мільйона громадян України, з яких 5,3 мільйона або 69 відсотків - в державах-членах ЄС, у США - близько 880 тисяч, у Канаді - близько 408 тисяч, у Великобританії - близько 200 тисяч громадян України, повідомили в міністерстві закордонних справ України на запит DW.

При цьому у відомстві не знають, скільки людей перебуває в РФ, оскільки Україна не має з цією країною дипломатичних відносин.

Водночас, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, біженцями вважаються майже 6,8 мільйона українців по всьому світу, з яких 6,2 перебувають у Європі.