MP5 замість Калашникова: німецький виробник не веде жодних переговорів про продаж зброї Україні

У німецькій компанії Heckler & Koch повідомили, що не ведуть жодних переговорів з українською поліцією про продаж їй пістолетів-кулеметів MP5 чи якоїсь іншої зброї. Як сказав у розмові з DW речник компанії Флоріан Бокерманн (Florian Bokermann), з українською стороною "не було жодних переговорів, не кажучи вже про підписання контрактів".

Крім того, він наголосив, що Heckler & Koch вже певний час дотримується у своїй діяльності так званої "стратегії зелених країн". Вона передбачає, що компанія постачає зброю лише у певні країни. Серед них, зокрема, країни ЄС та НАТО, наближені до НАТО країни чи ті, щодо яких німецький уряд має особливий інтерес з точки зору політики безпеки. Позаяк Україна до жодної з цих груп не належить, згідно з чинною політикою компанії укладання угоди з Києвом видається фактично неможливим, зазначив Бокерманн.

Нагадаємо, 25 березня українські ЗМІ поширили заяву голови Національної поліції України Сергія Князєва про те, що вироблене у Росії оснащення українських поліцейських, зокрема автомати Калашникова та пістолети ТТ і Макарова, мають бути на 90 відсотків замінені на пістолети-кулемети MP5 виробництва німецької компанії Heckler & Koch. "Уже прийнято рішення про закупівлю німецьких пістолетів-кулеметів MP5, якими буде забезпечний кожен патрульний наряд", - сказав він в інтерв'ю газеті "Сегодня".

DW направила запит до Національної поліції України з проханням прояснити ситуацію, однак на момент публікації цього повідомлення жодної відповіді не отримала.

Дивитись відео 01:44 Поділитись Стрункий та не надто усміхнений? Яким має бути справжній поліцейський? (21.03.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3FRu8 Стрункий та не надто усміхнений? Яким має бути справжній поліцейський?