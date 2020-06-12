МОЗ: Середній термін одужання від COVID-19 в Україні - три тижні

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, середній термін одужання від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 в країні становить близько трьох тижнів. Про це глава відомства Максим Степанов заявив під час брифінгу вранці у середу, 1 липня.

Водночас, додав Степанов, подекуди хвороба може тривати 30 днів і більше - це залежить від ступеня тяжкості захворювання. Втім, середній показник тривалості одужання залишається для всіх регіонів країни однаковим.

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За добу виявлено 664 випадки COVID-19

За останню добу, згідно з даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ, в Україні лабораторно підтверджено 664 випадки інфікування коронавірусом. Цей показник не лише менший за нещодавні рекордні показники, але також відносно менший у порівнянні з 706 випадками, виявленими напередодні. Таким чином загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в країні досягла майже 45 тисяч.

При цьому кількість активних хворих станом на 1 липня становить 24277 осіб. 19,5 тисячі людей одужали, а 1173 - померли внаслідок недуги. 4848 осіб - майже кожний п'ятий пацієнт з діагнозом COVID-19 - були госпіталізовані.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Чернівецькій області - у регіоні цей показник складає 305,2. Слідом йде Львівщина, де ця цифра сягає 184,5. Але у абсолютних числах найбільше випадків коронавірусу було виявлено саме у Львівській області - там підтвердили 5578 діагнозів COVID-19.