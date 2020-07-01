МОЗ: Попри граничні показники, посилення карантину не буде

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що уряд не посилюватиме карантин на всій території України навіть за умови досягнення показника захворюваності на COVID-19 у 60 осіб на 100 тисяч населення. Про це він заявив під час брифінгу у п'ятницю, 3 липня.

Коронавірусний "ліміт" уряду України

За словами міністра, зараз показник захворюваності в середньому по Україні становить 59,7 на 100 тисяч. Раніше в уряді неодноразово називали цифру у 60 хворих на 100 тисяч "лімітом", після якого необхідно запроваджувати більш жорсткі протиепідемічні обмеження на національному рівні.

Читайте також: Уряд України хоче посилити контроль за дотриманням карантину

Так, 30 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC також згадав цей показник. "Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей", - заявив тоді Шмигаль.

Втім, Степанов 3 липня пояснив ці слова таким чином, що його відомство використовувало цифру винятково для того, аби ухвалювати рішення про проведення ЗНО. "Ми використовували цей показник виключно для визначення проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ми його рахували станом на 22 червня", - наполіг міністр.

Кількість активних випадків коронавірусу зростає

За минулу добу в України виявили 876 нових випадків COVID-19. Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). При цьому найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області - 153 нових хворих. 105 заражень виявили у Києві, 80 - у Закарпатській області та 73 - у Рівненській.

Таким чином кількість нових заражень коронавірусом дещо зменшилася у порівнянні з попереднім днем, коли ЦГЗ прозвітував про 889 випадків, і є значно нижчою за антирекорд у 1109 випадків, зафіксованих 26 червня. Водночас кількість активних випадків продовжує зростати. Їх зараз 24 993 - на 344 більше, ніж днем раніше.

Більше 1200 жертв коронавірусу в Україні

Станом на 3 липня загальна кількість померлих від COVID-19 сягнула 1212 людей, одужали натомість 20558 осіб. Загальна ж кількість зафіксованих випадків інфікування коронавірусом в Україні - 46 763. При цьому за добу одужали 505 пацієнтів з діагнозом COVID-19, а померли - 27 людей.