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ПолітикаРосійська Федерація

Москва і Пхеньян підтвердили, що Кім їде до Путіна

Степан Смишляєв
11 вересня 2023 р.

У Москві і Пхеньяні офіційно підтвердили, що Кім Чен Ин найближчими днями приїде до Володимира Путіна. За даними ЗМІ, зустріч відбудеться у Владивостоці, її основною темою буде постачання зброї.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (ліворуч) і президент Росії Володимир Путін (праворуч)
У Москві і Пхеньяні офіційно підтвердили, що Кім Чен Ин найближчими днями приїде до Володимира ПутінаФото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин найближчими днями відвідає з офіційним візитом Росію, де планує провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомив в понеділок, 11 вересня, сайт Кремля.

Про плани лідера КНДР зустрітися з Путіним повідомило і офіційне північнокорейське ЗМІ - Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA), пише Reuters.

При цьому, за даними південнокорейської інформаційної агенції Yonhap, потяг Кім Чен Ина, ймовірно, вже вирушив до Росії, зазначає AFP.

Зустріч Путіна і Кіма у Владивостоці

Про те, що у вересні планується зустріч очільників двох авторитарних країн, минулого тижня повідомляли і західні ЗМІ. Тоді The New York Times писало, що зустріч може відбутися у Владивостоці, куди північнокорейський лідер, ймовірно, прибуде на броньованому потязі.

У понеділок інформацію про те, що обидва лідери приїдуть до Владивостоку, підтвердили також інформагенції "Інтерфакс" і Reuters.

За даними останньої, на вулицях далекосхідного міста РФ була збільшена присутність поліції, місцеві мешканці кажуть про підготовку візиту. Цими днями у Владивостоці проходить Східний економічний форум, на якому також очікується виступ Путіна.

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В центрі уваги постачання зброї

Російська сторона під час переговорів прагне домовитися про постачання артилерійських снарядів та протитанкових ракет із КНДР, розповідали раніше співрозмовники The New York Times. Північна Корея, зі свого боку, хотіла б, щоб РФ надала передові технології для супутників і атомних підводних човнів, а також продовольчу допомогу.

Про візит, що готується, також пише газета The Washington Post, посилаючись на високопоставлених представників адміністрації США. Москва і Пхеньян поки що офіційно не коментували ці повідомлення.

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