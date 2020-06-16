 Міжнародний кримінальний суд визнав винним лідера ″Армії опору Господа″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

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Міжнародний кримінальний суд визнав винним лідера "Армії опору Господа"

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі визнав винним у воєнних злочинах та злочинах проти людства одного з лідерів угандійської "Армії опору Господа" Домініка Онгвена.

Домінік Онгвен

Домінік Онгвен

Один з лідерів повстанського угруповання з Уганди "Армія опору Господа" (Lord's Resistance Army) Домінік Онгвен визнаний винним у воєнних злочинах і злочинах проти людства. Таке рішення оголосив у четвер, 4 лютого, Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі. Вирок буде оприлюднений пізніше.

За даними суду, Онгвен вчинив такі злочини, як убивства, примус до сексуального рабства, викрадення дітей, застосування тортур та мародерство. Хоч Онгвен став членом "Армії опору Господа" не з власної волі - його до угруповання примусово завербували ще дитиною, - це не знімає з нього відповідальності за вчинені в 2002-2005 роках злочини, відзначили судді.

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МКС шукав Онгвена з 2005 року

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Онгвена в 2005 році. На початку січня 2015 року він добровільно здався американським військовим у Центральноафриканській Республіці.

"Армія опору Господа" діє з 1987 року (хоч раніше угруповання мало іншу назву), воюючи за встановлення в Уганді теократичного режиму, заснованого на 10 біблейських заповідях. Угандійська армія витіснила бойовиків за межі країни, проте вони продовжують діяльність на території сусідніх держав.

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