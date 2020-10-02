Між Ізраїлем і Польщею виник конфлікт через законопроєкт Варшави

Між Ізраїлем і Польщею виник конфлікт через законопроєкт щодо адміністративних спорів, який схвалила верхня палата польського парламенту. Польського посла викликали в неділю, 27 червня, до МЗС у Єрусалимі. Уповноважену посольства Ізраїлю викличуть 28 червня до МЗС Польщі.

Ідеться про зміни до польського законодавства, що серед іншого передбачають, що зі сплином терміну у 30 років в суді не можна оскаржувати адміністративні рішення. Документ схвалила верхня палата польського парламенту - Сенат - 24 червня, передає інформагенція dpa. Тепер законопроєкт має схвалити нижня палата парламенту - Сейм.

Ізраїль розчарований, польський посол захищає законопроєкт

Ізраїль висловив "глибоке розчарування" через польський законопроєкт. Там вважають, що документ негативно вплине на долю більшості запитів на відшкодування власності, втраченої під час Голокосту, від уцілілих людей або їхніх родичів, передає інформагенція dpa.

Глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід написав на Facebook, що вважає законопроєкт "неморальним і таким, що тяжко зашкодить відносинам обох країн".

Всесвітня єврейська організація з питань реституції (WJRO) розритикувала законопроєкт як такий, що унеможливить повернення або відшкодування майна, яке єврейські та неєврейські правовласники втратили під час Голокосту і в комуністичну добу.

Між тим посол Польщі в Ізраїлі Марек Магіровський заявив у коментарі ізраїльським медіа, що в нього склалося враження, що в Ізраїлі "ніхто не читав закон".