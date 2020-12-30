Міністерство юстиції виставило на продаж виправну колонію в Одесі

Міністерство юстиції виставило на продаж Південну виправну колонію № 51 в Одесі зі стартовою ціною 223,25 мільйона гривень. Про це в середу, 26 травня, у Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська.

"У кого є зайвих 223 мільйони гривень? А якщо інвестувати у нерухомість в Одесі? Коротше кажучи, ми разом з Фондом державного майна України виставили на продаж чергову в'язницю - Південну виправну колонію № 51, розміщену в Одесі на Люстдорфській дорозі, 9", - написав Малюська.

Також міністр зазначив, що у власності колонії перебуває близько шести гектарів землі, підведені комунікації, її оточують "тихі сусіди і чудовий клімат". Крім цього, Малюська повідомив, що колонія не використовується за призначенням з весни 2019 року, після бунту ув'язнених і знищення більшості приміщень пожежею.

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"Великий розпродаж" в'язниць в Україні

У серпні минулого року Малюська повідомив, що в Україні стартує "великий розпродаж в'язниць". При цьому в приватні руки мають бути продані понад 100 об'єктів нерухомого майна пенітенціарної системи.

Першим об'єктом для продажу стала державна установа "Ірпінський виправний центр" у селищі Коцюбинське, що під Києвом. Втім, уряду так і не вдалося його продати навіть за стартовою ціною у 220 мільйонів гривень, і його знову виставили на аукціон, але вже зі вдвічі меншою ціною.

7 травня цього року міністерство юстиції вже виставило на продаж Львівську виправну колонію. Її стартова ціна становила 132 мільйони гривень. "Загалом у цьому році ми виставимо від чотирьох до восьми в'язниць", - сказав тоді Малюська.

Подарункові сертифікати на камери у СІЗО від Малюськи

При цьому ще у травні минулого року міністерство юстиції стало "продавати місця" у камерах слідчих ізоляторів. Правозахисники висловили обурення і зауважили, що така практика є дискримінацією за майновим станом.

При цьому в одному зі своїх постів у Facebook Малюська навіть заявив про продаж "подарункових сертифікатів" на користування платними камерами у СІЗО країни. Він натякнув, що це було б непоганим подарунком на день народження чиновника або політика.

3 березня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про скасування запроваджених міністерством юстиції платних послуг у слідчих ізоляторах.