 В Україні у 2021 році побудують нові СІЗО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

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Новини

В Україні у 2021 році побудують нові СІЗО

Міністр юстиції Денис Малюська також повідомив, що наступного року в Україні приватизують щонайменше чотири в'язниці.

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У 2021 році в Україні відкриють нові об'єкти в'язничної інфраструктури та розпочнуть будівництво нових слідчих ізоляторів (СІЗО). Про це у середу, 30 грудня, з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюську повідомляє міністерство юстиції у Facebook. Малюська також заявив, що наступного року в Україні буде приватизовано щонайменше чотири в'язниці.

Крім того, міністр зазначив, що в 2021 році очікується ухвалення законів, "які повністю змінять систему  кримінальних покарань".

При цьому Малюська назвав невдачею поточного року те, що до активної фази "великого розпродажу в'язниць" так і не вдалося перейти через "численні бюрократичні перешкоди".

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"Але врешті-решт із затвердженням державного бюджету на 2021 рік з'явилося світло у кінці тунелю: його нормами передбачено, що доходи від приватизації в'язниць будуть розподілятися за пропорцією 70/30 (70 відсотків - у спецфонд та, відповідно, на нове будівництво, 30 відсотків - у загальні доходи бюджету). Це хоч і трохи затягує терміни, але все одно надає нам змогу врешті-решт продавати в'язниці у межах процедури малої приватизації", - сказав він.

Міністр юстиції також повідомив, що у 2020 році було закрито 12 в'язничних установ "з гіршими умовами тримання", розпочато проєктування нових слідчих ізоляторів у Львові та поблизу Києва, а завдяки запровадженню платних камер у СІЗО з поліпшеними умовами тримання вдалося зібрати майже два мільйони гривень, на які відремонтували 25 безкоштовних камер.

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Нагадаємо, про розпродаж в'язниць по всій території держави міністерство юстиції оголосило у серпні цього року. Першим об'єктом для продажу мала стати державна установа "Ірпінський виправний центр" у селищі Коцюбинське, що під Києвом, а загалом на продаж мали виставити понад 100 установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та виправних центрів.

А "продавати місця" у камерах СІЗО українське мінстерство юстиції почало у травні. Правозахисники висловили обурення і зауважили, що така практика є дискримінацією за майновим станом.

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