Меркель обрала панк-рок пісню для церемонії прощання з посадою

Для традиційної церемонії прощання з посадою канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) обрала пісні легендарних німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини. Вона вибрала пісні зірки п'ятдесятих років минулого століття Гільдеґард Кнеф (Hildegard Knef) та культової панк-рокерші з НДР Ніни Гаґен (Nina Hagen), повідомив 26 листопада тижневик Der Spiegel.

Урочиста церемонія відбудеться 2 грудня у дворі міністерства оборони в Берліні. Оркестр Бундесверу (збройних сил ФРН) виконає композицію "Für mich soll's rote Rosen regnen" ("Для мене проллється дощ із червоних троянд") німецької актриси та співачки Кнеф, а також "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ти забув кольорову плівку") - шлягер 1970-х, який прославив панк-рок співачку Гаґен. Крім того, музиканти мають зіграти "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе") - християнський гімн, парафраз Te Deum, слова якого написав німецький католицький священик і теолог XVIII століття Іґнац Франц (Ignaz Franz).

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Через пандемію церемонія відбудеться у камерному форматі

У зв'язку з пандемією коронавірусу проводи Меркель з посади канцлерки Німеччини пройдуть у доволі камерному форматі - запрошені близько 200 гостей, зокрема 52 міністри, які входили до уряду на різних етапах її правління, а також інші члени її команди. Меркель виступить з короткою промовою. Традиційний прийом після офіційної церемонії прощання не відбудеться.

Вже відомо, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка до 2019 року обіймала посаду міністра оборони ФРН, швидше за все, не зможе бути присутньою. У неї цього дня запланована інша зустріч на найвищому рівні.

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Данина поваги канцлеру ФРН

Військовий церемоніальний акт проводів "Der Große Zapfenstreich" вважається найвищою шаною, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Крім канцлерів, цей звичай також використовується для вшанування президентів і міністрів оборони ФРН після звільнення з посад. Традиція сягає XVI століття. Церемонія завжди проходить увечері та супроводжується кількома музичними композиціями, включно з національним гімном і маршем. Крім того, за традицією запалюються смолоскипи.

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Попередники Меркель на посаді канцлера також обирали по три музичні композиції. Так, у 2005 році Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) замовив "Summertime" з опери Джорджа Гершвіна "Поргі та Бесс", а також "Die Moritat von Mackie Messer" ("Баладу про Меккі-Ножі") з "Тригрошової опери" Бертольта Брехта (Bertolt Brecht). Заключною композицією стала пісня Френка Сінатри "My Way".

Коли в 1998 році Гельмут Коль (Helmut Kohl) залишав посаду канцлера звучали "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch" ("Кавалерійський марш великого курфюрста"), хорал "Nun danket alle Gott" ("Тепер віддайте подяку Богу") та "Ода до радості" Людвіга ван Бетховена (Ludwig van Beethoven).

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Євро або батіг? У 2011 році, у розпалі європейської боргової кризи, іспанський сатиричний журнал El Jueves зобразив канцлерку ФРН в образі доміни. "Клеймо або батіг?" - запитує вона Маріано Рахоя, який на той момент обіймав посаду глави уряду Іспанії. "Як вийде", - скиглить він у відповідь. Карикатурою журнал хотів сказати, що умови отримання Іспанією фінансової допомоги були занадто жорсткі.

Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ Порівняння з Гітлером Греція також виявилася в епіцентрі європейської боргової кризи. Країні було не вижити без фінансової допомоги. Меркель пообіцяла сприяння, але натомість зажадала жорстких заходів економії. Грецька преса - наприклад, щоденна газета Demokratie від 9 лютого 2012 року - проводить паралелі з німецькою окупацією Греції під час Другої світової війни.

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