Мер Києва Віталій Кличко розлучився

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що розлучився зі своєю дружиною Наталею після 25 років шлюбу. "Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", - зазначив Кличко в інтерв'ю "Бабелю", опублікованому у понеділок, 15 серпня. У колах, близьких до мера, DW підтвердили, що це "уже відбулося".

На запитання видання, чи вільне його серце, Кличко відповів: "Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?" Кличко нагадав, що вони з дружиною давно живуть у різних країнах.

Нагадаємо, Віталій та Наталя Кличко одружилися у 1997 році. У шлюбі мають трьох дітей: синів Єгора-Деніела та Максима, а також доньку Єлизавету-Вікторію.