Мексика і Венесуела допомагають Кубі гасити масштабну пожежу

До кубинських пожежників, які другий день борються з масштабним загорянням на великій нафтобазі в західній провінції Куби Матансас, у неділю, 7 серпня, приєдналися спеціальні групи, надіслані Мексикою та Венесуелою, повідомляє агенція Associated Press.

Пожежа почалася ввечері в п'ятницю, 5 серпня, коли блискавка влучила в резервуар з нафтою. Уранці в суботу вогонь поширився на другий резервуар, викликавши серію вибухів. Всього на базі вісім великих резервуарів для зберігання нафти, яка використовується для виробництва електроенергії.

Читайте також: Аномальна спека в Європі: рекордні температури, пожежі, надзвичайні стани

17 пожежників зникли безвісти

Під час гасіння зникла безвісти група з 17 пожежників. Пізніше було знайдено тіло 60-річного рятівника. З району поблизу нафтобази евакуювали майже п'ять тисяч людей. 122 людям надали допомогу від поранень, п'ятеро з них знаходяться у важкому стані.

У суботу уряд Куби звернувся по допомогу до інших країн по допомогу у гасінні пожежі, адже щільний чорний дим від горіння поширювався на понад 100 кілометрів. Міністерство науки і технологій Куби заявило в неділю, що хмара містить діоксид сірки, оксид азоту, чадний газ та інші токсичні речовини.

Катастрофа сталася в той час, коли Куба бореться з серйозною економічною та енергетичною кризою, викликаною надзвичайно спекотним літом. Криза супроводжується частими відключеннями електроенергії. Скільки палива було знищено полум'ям, наразі невідомо.

Читайте також: Аномальна спека у Європі: чому зміни клімату реальні