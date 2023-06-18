GMF-2023: "нейтральна зона" або спроба подолати розбіжності

"Долаючи розбіжності" - під таким девізом 19 червня стартує Global Media Forum DW (GMF) - одна з найбільших міжнародних медійних конференцій, яка щорічно проходить у Бонні. Посил медійного форуму DW цього року очевидний: наш світ і його сприйняття дедалі більше і більше розпадаються на частини. Дебати стають дедалі суперечливішими і дедалі гострішими - особливо в соціальних мережах. Лінії розлому проходять як усередині суспільств, так і на міжнародному рівні. Термінологія стає дедалі войовничішою, від "зіткнення систем" до "зіткнення цивілізацій". Протиборчі сторони намагаються виграти битву за наративи за допомогою пропаганди та дезінформації.

Фото: DW

У цій ситуації на ЗМІ та їхніх творців лягає особлива відповідальність, вважає генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg). "Дезінформація, теорії змови та популізм є серйозними викликами для сфери журналістики. Постійне критичне осмислення власних дій, можливо, як ніколи важливе для журналістів", - упевнений він. На думку Лімбурґа, завдання Global Media Forum якраз і полягає в тому, щоб забезпечити можливість такого осмислення на міжнародному рівні. "Адже тут можна обмінюватися досвідом і перспективами, вчитися один в одного. Крім того, тут можна зрозуміти, що ти не самотній зі своїми питаннями і проблемами, що багато людей відчувають те саме", - пояснює свою позицію генеральний директор DW.

Хвилююче відкриття

Понад 2000 учасників із понад 120 країн хочуть використовувати GMF як платформу для такого обміну. Верица Спасовска (Verica Spasovska), яка займається організацією форуму, обіцяє, що вже на відкритті GMF учасники форуму відчують найсильніші емоції.

На цей день заплановано і виступ "Вільного хору" з Білорусі. "Цей колектив виступає в Білорусі із закритими обличчями, влаштовуючи свого роду флешмоб на знак протесту проти автократичної влади в Білорусі. Зараз учасники хору живуть у Польщі - до цього їх змусили переслідування на батьківщині та страх за своїх рідних", - пояснює Спасовска.

У роботі GMF візьмуть участь відомі військові кореспонденти, наприклад, фотограф Рон Хавів, який уже понад 30 років фільмує військові конфлікти по всьому світу. Очікується виступ за допомогою відеозв'язку міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock). Журналісту-розслідувачу Оскару Мартінесу із Сальвадора буде вручено премію DW за свободу слова Freedom of Speech Award. А в першій подіумній дискусії візьме участь ліберійська активістка руху за мир і захисниця прав жінок, лауреатка Нобелівської премії миру 2011 року Лейма Гбові.

Діалог - це основа для досягнення миру

Загалом про свою участь заявили понад 140 відомих спікерів. Серед них ще один лауреат Нобелівської премії миру - один із засновників і головний редактор видання "Новая газета", російський журналіст Дмитро Муратов. "Я думаю, це буде дуже цікаво, адже Муратов - відомий критик автократичного режиму. Я з нетерпінням чекаю, що він скаже про стан суспільства і ЗМІ в Росії", - каже організатор GMF Спасовска.

Участь Муратова в GMF викликала критичні зауваження з українського боку в соціальних мережах. Для організаторки Спасовска це показник того, наскільки загострилася ситуація з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. "Минулого року в нас ще були російські та українські журналісти, які разом брали участь у дискусії", - згадує вона.

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На другий рік війни Росії проти Ураїни, зазначає Лімбурґ, "ми бачимо, що українці більше не хочуть говорити з росіянами - і навпаки". Це небажання діалогу, за його словами, спостерігається і в інших частинах світу, де тривають конфлікти. "Глобальний медіафорум - це місце, де нам знову і знову вдавалося долати розбіжності та вступати в діалог. Я сподіваюся, що на конференції цього року також буде досягнуто цієї мети. Діалог - це основа для досягнення миру", - переконаний генеральний директор DW.

Спасовска наголошує, що цю роль GMF підтвердили і враження учасників з минулих форумів. Для них, за її словами, GMF cтавав нейтральною зоною. "Тут зустрічаєш людей, з якими ніколи не зустрівся б вдома - бо вони походять з країни-противника, країни-ворога", - пояснює вона.

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ Фото: R.Oberhammer/DW

Майстер-класи та нові ідеї

За традицією, на GMF відбудуться різні семінари та майстер-класи. Учасникам одного з них, наприклад, розкажуть, як перевіряти справжність фотографій і відео з мережі. Ще один майстер-клас буде присвячений якості звуку в подкастах; інший - тому, як репортерам захистити своє психічне здоров'я, коли вони стикаються в розслідуваннях з важкими і болючими темами. GMF приділить увагу і штучному інтелекту: робота з ChatGPT - одна з тем конференції.

Цікавим обіцяє бути і фінал конкурсу інноваційних ідей для працівників ЗМІ, в якому брали участь понад 90 стартапів з усіх континентів. На Global Media Forum до Бонна приїдуть три фіналісти: Саша Іванова - засновниця стартапу SharpShark, що використовує блокчейн-технології у сфері захисту інтелектуальної власності, Габріель Карсан із Танзанії, чия платформа Sema Platform дає змогу об'єднувати низові громадські рухи та проводити опитування громадської думки в режимі реального часу, та Нумерал Дака із Замбії, чий проєкт Community Smart Media використовує штучний інтелект для боротьби з дезінформацією. Переможця буде оголошено 19 червня.