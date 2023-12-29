Масований удар Росії по Україні 29 грудня (фотогалерея)
29 грудня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. За даними української сторони, під час атаки війська РФ застосували майже всі наявні у них засоби повітряного ураження. Цей день - у фотогалереї DW.
Досі наймасованіший удар по Україні з боку Росії
Уночі, вранці та вдень 29 грудня Росія знову атакує Україну. За даними Києва, уночі низку областей атакували дрони, вранці - ракети. Загалом по Україні випущено 158 засобів повітряного нападу, повідомив головнокомандувач ЗСУ. ППО знешкодила 114 з них. Вдень у більшості областей України знову оголошували тривогу через запуск РФ крилатих ракет, удар прийшовся по Смілі. На фото: Київ, 29 грудня 2023.
Нічна атака ударними дронами
Під ударом РФ опинилися цивільні об'єкти, критична інфраструктура, промислові та військові об’єкти, зокрема, у Києві, Одесі (на фото), Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові. За попередніми даними, загинули 16 людей, 97 поранені. Спершу Росія атакувала "шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. ЗСУ зафіксували 36 ударних "шахедів".
Вранці по Україні ударили 110 російських ракет
Близько 3-ї ночі РФ підняла у повітря 18 бомбардувальників, які вийшли на рубежі пуску о 6-й ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, повідомили у ЗСУ. О 5-й ранку з Курської області війська РФ підняли бомбардувальники Ту-22М3, які випустили 8 крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку півночі та центру України. Тоді ж РФ вдарила по Харкову зенітними керованими ракетами С-300.
Повітряні сили ЗСУ: З Росії летіло практично все
Під час атаки війська РФ застосували майже всі наявні у них засоби повітряного ураження, окрім крилатих ракет "Калібр", заявив речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат (на фото). "Росія використала балістичні ракети "Кинджал", керовані зенітні ракети С-300, ударні дрони типу Shahed, крилаті Х-22 або Х-32, а також попередньо - Х-101, Х-555", - зазначив Ігнат.
Влучання в пологовий, школи, торгові центри
У Дніпрі влучання зафіксували, зокрема, по торгівельному центру, пологовому будинку, у Львові постраждали будівлі кількох шкіл, у Києві - складські приміщення. В усіх містах України, які опинилися під масованим ударом РФ, є руйнування житлових будинків. Рятувальні роботи тривають. На фото: Одеса після російського удару.
Керівник Генштабу ЗС Польщі: "Повітряний простір Польщі порушила російська ракета"
Оперативне командування польської армії вранці зафіксувало порушення повітряного простору Польщі невідомим об'єктом під час масованого удару військ Росії по Україні. "Все вказує на те, що повітряний простір Польщі порушила російська ракета. Її фіксував радар, але згодом вона вийшла з повітряного простору Польщі", - заявив вдень 29 грудня Веслав Кукула.
Генерал Бундесверу: Воєнний потенціал Росії недооцінили
При аналізі розвитку війни проти України деякі можливості РФ не були враховані, визнав генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінґ. Глава ситуаційного центру по Україні при міноборони ФРН зазначив, що у Бундесвері не припускали, що РФ вдасться посилити військові спроможності: РФ "нарощує свій військово-промисловий комплекс, розширює його, збільшує виробничі потужності", незважаючи на санкції.
"Зобов'язані підтримувати Україну": у світі відреагували на удар Росії
Світові лідери та партнери України рішуче засудили російський масований удар по українських містах та наголосили на необхідності негайно продовжити підтримку України. "Масований удар військ РФ по Україні є нагадуванням усім, хто каже, що втомився від війни. Жорстокість та жадоба крові Москви не має меж, - заявив президент Литви Гітанас Науседа. - Ми зобов'язані надати Україні усіляку підтримку!"