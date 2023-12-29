Близько 3-ї ночі РФ підняла у повітря 18 бомбардувальників, які вийшли на рубежі пуску о 6-й ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, повідомили у ЗСУ. О 5-й ранку з Курської області війська РФ підняли бомбардувальники Ту-22М3, які випустили 8 крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку півночі та центру України. Тоді ж РФ вдарила по Харкову зенітними керованими ракетами С-300.