Масі Найєм про втрати на передовій та росіян на війні

05.08.2022 5 серпня 2022 р.

Правозахисник і військовий ЗСУ Масі Найєм в інтерв’ю DW розповів про чоловіків на війні, чи варто усім давати повістки, втрати на передовій, своє важке поранення та різницю між українцями і росіянами на фронті.