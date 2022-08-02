Масі Найєм про втрати на передовій та росіян на війні

КонфліктиУкраїнаМасі Найєм про втрати на передовій та росіян на війні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаТамара Кіптенко05.08.20225 серпня 2022 р.Правозахисник і військовий ЗСУ Масі Найєм в інтерв’ю DW розповів про чоловіків на війні, чи варто усім давати повістки, втрати на передовій, своє важке поранення та різницю між українцями і росіянами на фронті. https://www.dw.com/uk/masi-naiiem-pro-vtraty-na-peredovii-ta-rosiian-na-viini/video-62725485Реклама