Марлен Дітріх: цікаві факти й цитати різних років

Марлен Дітріх (Marlene Dietrich) встигла зіграти десятки ролей у німому кіно, спектаклях та ревю перш, ніж 1929 року вона познайомилась з голлівудським режисером Джозефом фон Штернбергом. Він і запросив її на роль співачки в звуковому фільмі "Блакитний ангел". Того ж року вона поїхала до Голлівуду, а через 10 років, у 1939-му, взяла американське громадянство.

Марлен Дітріх - співачка

Вона була не тільки талановитою акторкою, але й талановитою співачкою. У 1953 році у Лас-Вегасі Марлен Дітріх розпочала нову кар'єру як співачка та конферансьє. На екрані Марлен Дітріх з'являлася дедалі рідше. 1960-го року вона приїхала на гастролі до ФРН. Її концерт у Західному Берліні відбувся з аншлагом. Після пісні "Ich hab noch einen Koffer in Berlin" ("У мене ще залишилась валіза в Берліні") зал аплодував їй стоячки. І першим підвівся Віллі Брандт (Willy Brandt) - тоді бургомістр Західного Берліна.

Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років Якби я могла прожити життя ще раз, то повторила б ті самі помилки. Але дещо раніше, аби довше насолоджуватися їхніми наслідками. Wenn ich mein Leben noch einmal Leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen. Aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe.

Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років Чоловік рідко перебуває в такому ж гарному настрої, як тоді, коли розповідає про самого себе. Selten ist ein Mann so gut gelaunt wie dann, wenn er von sich selbst erzählt.

Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років Коли дві жінки сидять поруч, тоді дме протяг. Wenn zwei Frauen nebeneinander sitzen, zieht es.

Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років Курити я почала під час війни. Це допомагає мені залишатись здоровою. Ich begann während des Krieges zu rauchen. Es hält mich gesund.

Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років Гарний комплімент схожий на сендвіч: щось особливе між двома повсякденностями. Ein hübsches Kompliment ist wie ein Sandwich: zwischen zwei Alltäglichkeiten etwas Besonderes.

Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років Чоловік з більшою радістю бачить вдома незастелене ліжко та щасливу дружину, ніж охайно прибране ліжко й невдоволену дружину... Застеляй ліжко й будь щасливою! Ein Mann findet zu Hause lieber ein ungemachtes Bett vor und eine glückliche Frau als ein ordentlich gerichtetes Bett und eine missmutige Frau... Mach das Bett und sei glücklich.

Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років Мудріше, боятися життя, а не смерті. Es ist vernünftiger, vor dem Leben Angst zu haben und nicht vor dem Tod.

Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років Простягни чоловікові мізинець, він запропонує тобі руку Wenn man einem Mann den kleinen Finger reicht, bietet er seine ganze Hand.

Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років Майже кожна жінка хотіла б зберігати вірність. Складність полягає лише в тому, щоб знайти чоловіка, котрому можна було б бути вірною. Fast jede Frau wäre gern treu. Schwierig ist es bloß, den Mann zu finden, dem man treu sein kann.

Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років Друзі, котрим можна подзвонити о четвертій ранку, - лише вони є справжніми. Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen.



Марлен Дітріх - ікона стилю

Марлен Дітріх часто змінювала свій зовнішній вигляд, вона полюбляла епатажно вдягатися й задавати тон у моді. Те, що вона наважувалась з'являтись на сцені в чоловічому одязі, було спочатку дуже незвичним. Сьогодні сценічні костюми й повсякденні вбрання Марлен Дітріх зберігаються в берлінському Музеї кіно й телебачення (Museum für Film und Fernsehen): три тисячі костюмів та 400 капелюхів!

Марлен Дітріх з донькою (1931 рік)

Приватне життя Марлен Дітріх

Марлен Дітріх, коли їй було 22 роки, вийшла заміж за продюсера Рудольфа Зібера (Rudolf Sieber). У грудні 1924 року в них народилась донька Марія - єдина дитина Марлен Дітріх. Подружжя провело разом лише кілька років, але так ніколи офіційно й не розлучилось.

Читайте також: Одна з валіз Марлен Дітріх лишилася в Києві...

Голлівудська діва мала десятки коханців. Серед найвідоміших любовних зв'язків - романи з німецьким письменником Ремарком (Erich Maria Remarque) та французьким актором Жаном Габеном. Якось Джон Кеннеді запитав Марлен Дітріх, чому вона пішла від Габена. "Він хотів на мені одружитися, - відповіла вона. - Я ненавиджу шлюби та вважаю їх вкрай аморальним явищем".

Дітріх - самотня зірка

1979 року стався нещасний випадок: акторка впала зі сцени й отримала складний перелом стегна. Це був кінець її кар'єри. В останні роки вона вела відлюдницьке життя в своїй паризькій квартирі неподалік від набережної Сени. Вона перестала запрошувати до себе навіть найближчих людей. 6 травня 1992 року Марлен Дітріх померла у віці 90 років в оточенні світлин своїх друзів.

Марлен Дітріх і бургомістр Західного Берліна Віллі Брандт (1960 рік)

Марлен Дітріх - берлінка назавжди

Вона народилась 27 грудня 1901 року в берлінському районі Шенеберг. У цьому ж районі на міському цвинтарі Фріденау (Friedenau) вона й була похована 16 травня 1992 року - через десять днів після смерті. В труну її поклали у штанному костюмі, що було окремо обумовлено в заповіті. 2002-го року Марлен Дітріх посмертно присвоїли титул почесної громадянки Берліна.