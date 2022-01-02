 Малайзія потерпає від повені: десятки загиблих та тисячі евакуйованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2022

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Новини

Малайзія потерпає від повені: десятки загиблих та тисячі евакуйованих

Через сильні дощі, які почалися ще у середині грудня, сім штатів Малайзії накрила повінь.

Чоловік на затопленій дорозі, Малайзія

Малайзія вже кілька тижнів потерпає від сильних дощів, які призводять до повеней

Щонайменше 50 людей загинули, ще двоє вважаються зниклими безвісти внаслідок повені, що накрила сім штатів у Малайзії у неділю, 2 січня. Тисячі людей були змушені залишити свої будинки, повідомляє з посиланням на малайзійське Національне агентство з боротьби зі стихійними лихами та місцеву поліцію агенція Reuters. 

Зокрема постраждали штати Келантан, Теренггану, Паханг, Джохор, Малакка, Негері-Сембілан і Сабах. Майже дев'ять тисяч жителів цих регіонів були евакуйовані зі своїх будинків і розміщені у центрах допомоги. Загалом від повеней у всій країні постраждали вже більше 125 тисяч людей, 117 тисяч евакуйованих вже змогли повернутись у свої домівки. 

Повінь у Малайзії

Від повеней у всій країні постраждали вже більше 125 тисяч людей

Під час щорічного сезону мусонів з жовтня по березень на східному узбережжі Малайзії часто стаються повені. Проте цього разу ситуацію погіршили надзвичайно сильні дощі, які почалися 17 грудня. За даними малайзійського агентства з боротьби зі стихійними лихами, негода триватиме ще принаймні кілька днів.

Влада Малайзії вже заявила, що надасть 366 мільйонів доларів грошової та іншу допомогу постраждалим.  Окрім того, Малайзія запросила у Зеленого кліматичного фонду ООН три мільйона доларів на розробку національного плану адаптації до зміни клімату.

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Нагадаємо, що у грудні 2021 року Всесвітня метеорологічна організація (ВМО, структура ООН) підтвердила, що 2020 рік став для планети одним з трьох найспекотніших за всю історію спостережень. Так, у російському місті Верхоянськ, розташованому у Республіці Саха (Якутія) приблизно у 155 кілометрах на північ від полярного кола, 20 червня 2020 року було зафіксовано температуру 38 градусів за Цельсієм. Це новий рекорд для Арктики, і такий  показник більше характерний для Середземномор'я, а не для крайньої Півночі.

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