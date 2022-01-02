Малайзія потерпає від повені: десятки загиблих та тисячі евакуйованих

Щонайменше 50 людей загинули, ще двоє вважаються зниклими безвісти внаслідок повені, що накрила сім штатів у Малайзії у неділю, 2 січня. Тисячі людей були змушені залишити свої будинки, повідомляє з посиланням на малайзійське Національне агентство з боротьби зі стихійними лихами та місцеву поліцію агенція Reuters.

Зокрема постраждали штати Келантан, Теренггану, Паханг, Джохор, Малакка, Негері-Сембілан і Сабах. Майже дев'ять тисяч жителів цих регіонів були евакуйовані зі своїх будинків і розміщені у центрах допомоги. Загалом від повеней у всій країні постраждали вже більше 125 тисяч людей, 117 тисяч евакуйованих вже змогли повернутись у свої домівки.

Від повеней у всій країні постраждали вже більше 125 тисяч людей

Під час щорічного сезону мусонів з жовтня по березень на східному узбережжі Малайзії часто стаються повені. Проте цього разу ситуацію погіршили надзвичайно сильні дощі, які почалися 17 грудня. За даними малайзійського агентства з боротьби зі стихійними лихами, негода триватиме ще принаймні кілька днів.

Влада Малайзії вже заявила, що надасть 366 мільйонів доларів грошової та іншу допомогу постраждалим. Окрім того, Малайзія запросила у Зеленого кліматичного фонду ООН три мільйона доларів на розробку національного плану адаптації до зміни клімату.

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Нагадаємо, що у грудні 2021 року Всесвітня метеорологічна організація (ВМО, структура ООН) підтвердила, що 2020 рік став для планети одним з трьох найспекотніших за всю історію спостережень. Так, у російському місті Верхоянськ, розташованому у Республіці Саха (Якутія) приблизно у 155 кілометрах на північ від полярного кола, 20 червня 2020 року було зафіксовано температуру 38 градусів за Цельсієм. Це новий рекорд для Арктики, і такий показник більше характерний для Середземномор'я, а не для крайньої Півночі.