 Понад 20 тисяч малайзійців полишили свої домівки через повені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2021

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Новини

Понад 20 тисяч малайзійців полишили свої домівки через повені

У Малайзії десятки тисяч людей евакуйовані внаслідок повеней, що охопили західну частину країни. Людей тимчасово розміщують у центрах допомоги.

Повені у Малайзії

Повені у Малайзії

У Малайзії внаслідок потужного буревію і повеней понад 21 тисяча людей полишили свої затоплені будинки і розмістилися у центрах допомоги. Такі дані наводить влада країни у неділю, 19 грудня. Повідомляється, що понад 11 тисяч людей виїхали зі своїх будинків лише за один день 18 грудня. Внаслідок потужних дощів затоплені десятки доріг і порушене судноплавство, зазначає Reuters.  

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У Селангорі, найбагатшому та найбільш населеному регіоні Малайзії, що неподалік столиці країни Куала-Лумпура, 15 тисяч місцевих мешканців були розміщені у понад 100 центрах допомоги. Для допомоги населенню задіяні понад 66 тисяч поліцейських, військових та вогнеборців. 

Повені у Малайзії

Повені у Малайзії

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Наразі повені охопили здебільшого західну частину країни і вони посилюються. Найбільша швидкість вітру, яка була зафіксована метеорологами, становилать понад 350 кілометрів на годину. За словами прем'єр-міністра, кількість опадів за минулу добу була еквівалентною загальній кількості опадів за місяць за нормальних умов.

Уряд Малайзії заявляє про намір виділити 23,7 мільйона доларів на ремонт будинків і інфраструктури, а також приватним домогосподарствам.

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