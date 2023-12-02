Майже 20 країн закликали у Дубаї розвивати мирний атом

Розвиток ядерної галузі потрібен з огляду на необхідність зменшити викиди парникових газів, вважає дехто з учасників кліматичного саміту ООН в Дубаї. Відповідну декларацію підписала й Україна.

На кліматичній конференції ООН у Дубаї близько 20 країн закликали розвивати ядерну енергетику. Серед тих, хто підписав спільну декларацію, значаться США, Франція, Великобританія, а також країна, що приймає, - Об'єднані Арабські Емірати, повідомляє в суботу, 2 грудня, агентство AFP.

Цей крок має допомогти зменшити викиди парникових газів і досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, наголошується у документі. Тому держави закликають до цього терміну втричі збільшити встановлену потужність атомних електростанцій (АЕС) у всьому світі порівняно з рівнем 2020 року.

РФ та Китай відмовилися підписувати декларацію

Декларацію поширив посланець США з питань клімату Джон Керрі. До підписантів документа увійшли також Бельгія, Фінляндія, Японія, Польща, Швеція, Україна та інші держави, повідомляє сайт міністерства енергетики США. Росія та Китай, попри те, що обидві країни експлуатують значну кількість АЕС, підписувати декларацію відмовилися.

Документ також закликає міжнародні фінансові інституції сприяти розширенню ядерної енергетики. Нині це заборонено статутами багатьох банків та кредитних організацій. Джон Керрі нагадав, що, згідно з науковими даними, без атомної енергетики досягти кліматичної нейтральності до 2050 року не вдасться. Критики, своєю чергою, вказують на ризики, пов'язані з ядерною енергетикою, невирішені питання утилізації відходів та високу вартість розширення цієї галузі.

Глава МАГАТЕ закликав банки до інвестицій в атомну енергетику

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі також закликав до подальших інвестицій в атомну енергетику. Було б помилкою відмовлятися від атомної енергії через проблеми з деякими проєктами, заявив Гроссі агентству AFP у кулуарах конференції.

"Статут деяких міжнародних кредиторів виключає фінансування ядерної енергетики, - сказав Гроссі. - Світовий банк, приміром, не вкладав кошти у розвиток цієї галузі з 1959 року. Я гадаю, що ця позиція застаріла і не відповідає жодним науковим чи технологічним критеріям".

Німеччина повністю відмовилася від ядерної енергетики

На нинішньому кліматичному саміті ООН основну увагу приділено розширенню використання відновлюваних джерел енергії. Більшість із 110 країн-учасниць зустрічі підтримали мету потроїти їхнє виробництво до 2030 року та одночасно подвоїти енергоефективність. Нині частка атомної енергетики становить менш ніж десять відсотків світового виробництва електроенергії. Найвищий рівень - 17,5 відсотка - був зафіксований у 1996 році.

У Німеччині навесні 2023 року було відключено від мережі три останні атомні електростанції, що ознаменувало завершення ери ядерної енергетики, яка в ФРН тривала понад 60 років. Попри те, у країні досі не вщухають дискусії про її переваги й недоліки.

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