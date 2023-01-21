Мадридом прокотився багатотисячний антиурядовий протест

У Мадриді десятки тисяч людей протестували проти лівого уряду на чолі з прем'єр-міністром Педро Санчесом, якому закидають "зраду" через його спроби діалогу з каталонськими сепаратистами.
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В столиці Іспанії Мадриді десятки тисяч противників уряду лівої меншості прем'єр-міністра Педро Санчеса зібралися в суботу, 21 січня, на антиурядовий протест. За даними місцевої поліції, в акції взяли участь близько 30 тисяч учасників, водночас організатори називають значно більшу кількість мітингарів, повідомляє Reuters.
Демонстранти називали Санчеса "зрадником" через його спроби налагодити діалог з керівниками каталонських сепаратистів і вимагали його відставки. Промовці, котрі виступали на акції, критикували уряд за низку рішень, починаючи від звільнення борців за незалежність Каталонії і закінчуючи його угодами з регіональними сепаратистськими партіями.
Крім того, голова правопопулістської партії Vox Сантьяго Абаскаль заявив, що уряд порушив конституцією й тим, що фактично "ув'язнив" незліченну кількість іспанців, посилаючись на пов'язані з пандемією COVID-19 обмеження на контакти.
До участі в масовій акції закликали близько 100 організацій та груп, включно з консервативною "Народною партією" і правоцентристською партією "Сьюдаданос".
Тим часом сам Санчес заявив на мітингу соціалістів у Вальядоліді, розташованому приблизно за 200 кілометрів від Мадрида, що протестувальники в столиці виступають за "однобоку", а отже, "дискримінаційну" Іспанію.