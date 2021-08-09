Литовська компанія постачала обладнання в Крим

Компанія Run Engineering з Литви постачала до РФ обладнання, яке згодом використовували під час будівництва двох електростанцій в анексованому Росією Криму. Такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі литовської національної телерадіокомпанії LRT, результати якого опубліковані у вівторок, 20 липня.

Як вдалося з'ясувати авторам розслідування, литовська компанія експортувала виготовлене в Литві та Чехії обладнання російській компанії "Воронеж-Аква", яка з 2016 року брала участь у будівництві двох електростанцій в анексованому Криму - Таврійської (Сімферополь) та Балаклавської (Севастополь). Обидві було запущено 2019 року.

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Обладнання для фільтрації та підготовки води проєктується та виробляється на підприємствах Run Engineering у Литві та Чехії, а потім експортується до Росії на "Воронеж-Аква", йдеться в статті журналістів-розслідувачів, опублікованій, зокрема, російською мовою.

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Німецькі фільтри на обладнанні в Криму

На цьому обладнанні були встановлені мембранні фільтри, виготовлені в Німеччині компанією inge GmbH, яка віднедавна входить до концерну DuPont Water Solutions. Згодом воно опинилося на кримських електростанціях. У німецькій фірмі на запит DW відповіли, що не знали про використання своєї продукції в обладнанні, яке потім опинилося в Криму. "Ніколи протягом часу співпраці з Run Engineering inge GmbH не знала нічого та не мала жодних свідчень того, що продукція, доставлена замовнику, може бути використана за іншим призначенням, ніж вказувала компанія", - ідеться у письмовій відповіді DuPont Water Solutions.

Крім того, в німецькій компанії додали, що відповідність всім правилам експорту та санкційним обмеженням "має найвищий пріоритет" у DuPont та inge GmbH. А тому компанія, за власними даними, проводить навіть більш ретельну перевірку своєї експортної діяльності, ніж того вимагають законодавчі приписи. "Перед тим як починати співпрацю з новим замовником, проводиться автоматизовний скрінінг з використанням баз даних, перевірених на предмет актуальної причетності до санкційних списків Німецького федерального відомства економіки та експортного контролю", - йдеться у відповіді DuPont на запит DW.

На обладнанні встановлені фільтри німецької inge GmbH

Як з'ясували журналісти, литовська компанія експортувала устаткування до Росії навіть після того, як їй було відмовлено в експортній ліценції наприкінці 2018 року. Ще влітку того року підприємство привернуло увагу литовських чиновників, коли намагалося вивезти з Литви обладнання подвійного призначення, яке, як припускали, могло опинитися в Криму. Німецька компанія inge GmbH, за власними даними, не співпрацює з литовцями з 2020 року.

Ідеться про ті самі електростанції в Криму, щодо яких 2017 року спалахнув скандал навколо німецької компанії Siemens. Тоді з'ясувалося, що виготовлені Siemens турбіни було спрямовано до Криму в обхід санкцій. Німецькій компанії повідомили тоді, що обладнання було буцімто призначене для використання в Краснодарському краї Росії.

*З юридичних причин цю статтю було змінено, вказівку на російську компанію було прибрано.