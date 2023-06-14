Люксембург визнав Голодомор геноцидом українців

Парламент Люксембургу визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. В МЗС України привітали такий крок та зауважили, що він вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість.

Люксембург визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію депутати ухвалили 13 червня, повідомляється на сайті парламенту країни.

В Україні привітали таке рішення. "Історичне голосування Палати депутатів Люксембургу за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років геноцидом проти українців. Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати", - написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

У 1932-1933 роках керівництво Радянського Союзу організувало штучний масовий голод в Україні з метою загнати селян у колгоспи та зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомов в Україні заговорили вже після розвалу СРСР. За оцінками істориків, внаслідок Голодомору загинули майже чотири мільйони українців.

Визнання Голодомору геноцидом

У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу. В 2016 році парламент затвердив звернення до іноземних держав з закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Відтоді таким його визнали близько 30 країн, зокрема США. Торік, серед інших, це зробив Європейський парламент. У нинішньому році долучилися парламенти Болгарії, Бельгії, Ісландії, Франції, Словенії та Великобританії.



