Lufthansa погодилася на умови ЄС щодо пакету державної допомоги
Німецька авіакомпанія Lufthansa готова поступитися конкурентам частиною злітних і посадкових слотів в аеропортах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена. Це дозволить їй отримати від німецької держави 9 мільярдів євро допомоги.
Lufthansa погодилася на умови ЄС щодо пакету держдопомоги
Правління німецької Lufthansa приймає умови Єврокомісії (ЄК), на яких німецькмй уряд може виділити авіакомпанії пакет фінансової допомоги на суму 9 мільярдів євро, повідомила Lufthansa у суботу, 30 травня.
За домовленістю, Lufthansa зобов'язується поступитися конкурентам в аеропортах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена максимум чотирма місцями стоянки та максимум 24-ма злітними і посадковими слотами. Ці умови ще має схвалити наглядова рада авіакомпанії.
Зі свого боку, Єврокомісія підтвердила факт домовленості з урядом ФРН про умови надання фінансової допомоги Lufthansa. "Ми приймаємо до відома запропоновані Німеччиною гарантії щодо захисту конкуренції", - повідомила представниця ЄК.
У Брюсселі наголосили, що очікують від ФРН офіційного повідомлення щодо домовленості, після чого ЄК ухвалить остаточне рішення. У Єврокомісії запевнили, що заява Німеччини з приводу надання допомоги Lufthansa, як і всі заходи підтримки на тлі пандемії коронавірусу, розглядатимуться у пріоритетному режимі.
Раніше у наглядовій раді Lufthansa заявили, що розглядають можливість банкрутства авіакомпанії. Особливий варіант банкрутства, згідно з яким компанія збереже управління власними активами, має явні переваги над державною допомогою, заявляли у концерні.
Концерн продовжує переговори з німецьким урядом, який запропонував Lufthansa пакет фінансової підтримки на загальну суму близько дев'яти мільярдів євро. Утім, наглядова рада Lufthansa спочатку відклала рішення щодо затвердження цього пакета допомоги. Причина - застереження щодо можливих вимог Єврокомісії для захисту конкуренції на ринку авіаперевезень Європи.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Допомога - так, втручання - ні!
Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Smartwings хоче "розумної" домовленості
Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
TAP: кредит чи поглинання?
Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!
Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Перші збитки за 48 років
Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу
Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"
Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.