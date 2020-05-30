Lufthansa погодилася на умови ЄС щодо пакету державної допомоги

Правління німецької Lufthansa приймає умови Єврокомісії (ЄК), на яких німецькмй уряд може виділити авіакомпанії пакет фінансової допомоги на суму 9 мільярдів євро, повідомила Lufthansa у суботу, 30 травня.

За домовленістю, Lufthansa зобов'язується поступитися конкурентам в аеропортах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена максимум чотирма місцями стоянки та максимум 24-ма злітними і посадковими слотами. Ці умови ще має схвалити наглядова рада авіакомпанії.

Зі свого боку, Єврокомісія підтвердила факт домовленості з урядом ФРН про умови надання фінансової допомоги Lufthansa. "Ми приймаємо до відома запропоновані Німеччиною гарантії щодо захисту конкуренції", - повідомила представниця ЄК.

У Брюсселі наголосили, що очікують від ФРН офіційного повідомлення щодо домовленості, після чого ЄК ухвалить остаточне рішення. У Єврокомісії запевнили, що заява Німеччини з приводу надання допомоги Lufthansa, як і всі заходи підтримки на тлі пандемії коронавірусу, розглядатимуться у пріоритетному режимі.

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Раніше у наглядовій раді Lufthansa заявили, що розглядають можливість банкрутства авіакомпанії. Особливий варіант банкрутства, згідно з яким компанія збереже управління власними активами, має явні переваги над державною допомогою, заявляли у концерні.

Концерн продовжує переговори з німецьким урядом, який запропонував Lufthansa пакет фінансової підтримки на загальну суму близько дев'яти мільярдів євро. Утім, наглядова рада Lufthansa спочатку відклала рішення щодо затвердження цього пакета допомоги. Причина - застереження щодо можливих вимог Єврокомісії для захисту конкуренції на ринку авіаперевезень Європи.

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