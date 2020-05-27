 Керівництво Lufthansa заявило про можливість банкрутства концерну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2020

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Новини

Керівництво Lufthansa заявило про можливість банкрутства концерну

Керівництво Lufthansa заявило, що банкрутство може бути більш вигідним за багатомільярдну допомогу від уряду.

Керівництво Lufthansa заявило, що банкрутство може бути вигіднішим за виплату багатомільярдної допомоги від уряду

Керівництво Lufthansa заявило, що банкрутство може бути вигіднішим за виплату багатомільярдної допомоги від уряду

У наглядовій раді концерну Lufthansa заявляють, що розглядають можливість банкрутства авіакомпанії. Особливий варіант банкрутства, згідно з яким компанія збереже управління власними активами, має явні переваги над державною допомогою, заявив член правління в інтерв'ю виданню Focus, опублікованому у п'ятницю, 29 травня, передає інформагенція AFP.

Наприклад, у разі банкрутства відшкодування авіаквитків, сума яких оцінюється до 1,8 мільярда євро, можуть припинити. Також це полегшить звільнення співробітників та закриття збиткових дочірніх підприємств. Так, концерн може звільнити не до 10 тисяч своїх співробітників, а набагато більше.

"Відмова від пакету допомоги стане сигналом федеральному уряду про необхідність нових переговорів з Брюсселем", - цитує Focus одного з членів наглядової ради Lufthansa.

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Раніше у Lufthansa заявляли, що втрачають мільйон євро щогодини, через це резерви у майже чотири мільярди євро можуть закінчитися вже восени. У компанії припускають, що банкрутство зі збереженням контролю над власними активами стане можливим не раніше 2021 року.

Цю заяву керівництво Lufthansa зробило під час переговорів з німецьким урядом, який запропонував пакет фінансової підтримки на загальну суму близько дев'яти мільярдів євро.

Утім, наглядова рада Lufthansa відклала рішення щодо затвердження цього пакета допомоги. Причина - застереження щодо можливих вимог Європейської Комісії задля захисту конкуренції на ринку авіаперевезень Європи.

Йдеться про можливу втрату авіаперевізником часових слотів у базових для нього аеропортах - Франкфурта-на-Майні та Мюнхена. А тому в компанії побоюються, що умови Єврокомісії "призведуть до ослаблення функцій хабів" цих двох аеропортів.

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    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


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