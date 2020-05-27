Керівництво Lufthansa заявило про можливість банкрутства концерну
Керівництво Lufthansa заявило, що банкрутство може бути більш вигідним за багатомільярдну допомогу від уряду.
Керівництво Lufthansa заявило, що банкрутство може бути вигіднішим за виплату багатомільярдної допомоги від уряду
У наглядовій раді концерну Lufthansa заявляють, що розглядають можливість банкрутства авіакомпанії. Особливий варіант банкрутства, згідно з яким компанія збереже управління власними активами, має явні переваги над державною допомогою, заявив член правління в інтерв'ю виданню Focus, опублікованому у п'ятницю, 29 травня, передає інформагенція AFP.
Наприклад, у разі банкрутства відшкодування авіаквитків, сума яких оцінюється до 1,8 мільярда євро, можуть припинити. Також це полегшить звільнення співробітників та закриття збиткових дочірніх підприємств. Так, концерн може звільнити не до 10 тисяч своїх співробітників, а набагато більше.
"Відмова від пакету допомоги стане сигналом федеральному уряду про необхідність нових переговорів з Брюсселем", - цитує Focus одного з членів наглядової ради Lufthansa.
Раніше у Lufthansa заявляли, що втрачають мільйон євро щогодини, через це резерви у майже чотири мільярди євро можуть закінчитися вже восени. У компанії припускають, що банкрутство зі збереженням контролю над власними активами стане можливим не раніше 2021 року.
Цю заяву керівництво Lufthansa зробило під час переговорів з німецьким урядом, який запропонував пакет фінансової підтримки на загальну суму близько дев'яти мільярдів євро.
Утім, наглядова рада Lufthansa відклала рішення щодо затвердження цього пакета допомоги. Причина - застереження щодо можливих вимог Європейської Комісії задля захисту конкуренції на ринку авіаперевезень Європи.
Йдеться про можливу втрату авіаперевізником часових слотів у базових для нього аеропортах - Франкфурта-на-Майні та Мюнхена. А тому в компанії побоюються, що умови Єврокомісії "призведуть до ослаблення функцій хабів" цих двох аеропортів.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Допомога - так, втручання - ні!
Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Smartwings хоче "розумної" домовленості
Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
TAP: кредит чи поглинання?
Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!
Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Перші збитки за 48 років
Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу
Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.
Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"
Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.