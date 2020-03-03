 Lufthansa скасовує 23 тисячі рейсів через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

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Lufthansa скасовує 23 тисячі рейсів через коронавірус

Через поширення світом коронавірусу на період з 29 березня по 24 квітня група авіакомпаній Lufthansa скасовує тисячі рейсів.

Lufthansa скасовує тисячі рейсів

Lufthansa скасовує тисячі рейсів

Група авіакомпаній Lufthansa скасувала 23 тисячі коротких, середніх та дальніх рейсів на період з 29 березня по 24 квітня через поширення світом коронавірусу. "У сумі всі пасажирські авіалінії групи компаній скасовують 23 тисячі польотів. У найближчі тижні очікуються нові скасування", - повідомила компанія у середу, 11 березня.

Здебільшого скасовуються польоти в Європі, в Азію та на Близький Схід. Пасажирам радять перед вильотом перевіряти статус рейсу онлайн. Компанія зв'яжеться з клієнтами, чиї рейси були скасовані та запропонує їм альтернативні варіанти. Інформація про подальший розклад стане відома після 25 квітня.

До групи компаній Lufthansa входять пасажирські авіакомпанії Eurowings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines.

Раніше про скорочення своїх рейсів у деякі європейські країни, які постраждали від епідемії коронавірусу, повідомили авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), Ryanair, Wizz Air та інші.

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