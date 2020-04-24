Lufthansa планує відновити польоти до Києва у червні

Німецька авіакомпанія Lufthansa в четвер, 14 травня, оприлюднила розклад рейсів на червень, який передбачає значне розширення географії польотів.

Зокрема з 1 червня буде відновлено польоти за маршрутом Франкфурт-на-Майні - Київ. Планується, що рейси виконуватимуться тричі на тиждень - по понеділках, середах та п'ятницях.

Також у першій половині червня Lufthansa запропонує рейси з Франкфурта-на-Майні на Майорку, в Ганновер, Софію, Прагу, Біллунд, Ніццу, Манчестер, Будапешт, Дублін, Ригу, Краків та Бухарест. Із Мюнхена - в Мюнстер/Оснабрюк, Зильт, Росток, Відень, Цюрих, Брюссель та на Майорку.

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Загалом у червні авіакомпанії Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Eurowings) мають відновити польоти за 106 напрямками в Німеччині та Європі, а також понад 20 трансконтинентальних рейсів.

Нагадаємо, що пандемія COVID-19 завдала сильного удару по авіакомпанії. Зокрема на початку квітня вона оголосила про припинення діяльності своєї дочірньої компанії Germanwings. Виконавча рада Deutsche Lufthansa AG вважає, що скасування глобальних обмежень на авіаперельоти займе місяці, а відновлення світового попиту - роки.

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