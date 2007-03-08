СуспільствоАвстрія
Лижний курорт в Альпах для людей на кріслах колісних
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З якими перешкодами стикаються люди з інвалідністю? Зокрема під час гірськолижного відпочинку? І як гірськолижні курорти можуть стати справді безбар'єрними? Австрійський гірськолижний курорт на льодовику Каунерталь є одним із найдоступніших регіонів для любителів зимових видів спорту з обмеженими можливостями.
Адаптивний лижник Томас Ґрундманн любить гори, сніг і зимові види спорту. Він катається на монолижі вже більше двох років. Через нещасний випадок під час дайвінгу в 2008 році частина його тіла паралізована. Відтоді він користується кріслом колісним.