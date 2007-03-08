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СуспільствоАвстрія

Лижний курорт в Альпах для людей на кріслах колісних

27 грудня 2024 р.

Через агресію РФ в Україні стає дедалі більше людей з інвалідністю. Але крісло колісне - не вирок для катання на лижах. Курорт Каунерталь в Австрії може стати прикладом для післявоєнної України. Ось як там дбають про людей на візках.

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З якими перешкодами стикаються люди з інвалідністю? Зокрема під час гірськолижного відпочинку? І як гірськолижні курорти можуть стати справді безбар'єрними? Австрійський гірськолижний курорт на льодовику Каунерталь є одним із найдоступніших регіонів для любителів зимових видів спорту з обмеженими можливостями. 
 

Адаптивний лижник Томас Ґрундманн любить гори, сніг і зимові види спорту. Він катається на монолижі вже більше двох років. Через нещасний випадок під час дайвінгу в 2008 році частина його тіла паралізована. Відтоді він користується кріслом колісним. 

 

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