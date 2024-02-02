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Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги

Дмитро Шварц
2 лютого 2024 р.

Збройні сили Литви доставили та передали Збройним силам України тисячі снарядів до протитанкового гранатомета Carl Gustaf та інтелектуальну систему ініціювання дальньої дії RISE-1.

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міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Одесі у лютому 2023 року
Міністр оборони Литви Арвідас АнушаускасФото: Nina Liashonok/Avalon/picture alliance

Збройні сили Литви доставили та передали Збройним силам України (ЗСУ) тисячі снарядів до протитанкового гранатомета Carl Gustaf та інтелектуальну систему ініціювання дальньої дії RISE-1. Про це у п'ятницю, 2 лютого, повідомило міністерство оборони Литви.

"Наша допомога Україні є активною та послідовною, тому що це інвестиція у власну безпеку. Більшість останніх зусиль щодо допомоги ми присвячуємо коаліції з розмінування, яку ми збираємо для України", - зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Військова допомога Литви Україні

Нагадаємо, інструктори литовської армії у 2023 році здійснили вишкіл близько 2,9 тисячі українських військових. Крім цього, у 2024 році планується провести навчання ще 3,5 тисячі військових. Навчання українських військових литовськими інструкторами відбувалося на території Литви та в межах багатонаціональної програми у Великобританії та місії ЄС EUMAM. Це включало базову підготовку, а також навчання на конкретних видах техніки і підготовку командирів різного рівня.

Наприкінці грудня міністерство оборони Литви оголосило про надання Україні чергової партії військової допомоги. До неї увійшло необхідне для військових польове обладнання та кілька тисяч наборів MRE (Meals Ready-to-Eat - готових до вживання продуктових наборів. - Ред.).

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