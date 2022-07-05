 Лідери ФРН і Франції обговорили війну в Україні та енергобезпеку ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2022

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Новини

Лідери ФРН і Франції обговорили війну в Україні та енергобезпеку ЄС

Темами зустрічі канцлера ФРН Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона в Парижі стали енергетична незалежність Європи, проблеми оборони та стратегічні ресурси.

Олаф Шольц та Еммануель Макрон в Парижі

Олаф Шольц та Еммануель Макрон в Парижі

Війна в Україні та подальші заходи на підтримку Києва стали важливими темами розмови між канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) і президентом Франції Еммануелем Макроном під час зустрічі лідерів двох європейських країн у Парижі в понеділок, 4 липня.

Як повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, у розмові Шольца та Макрона було порушено, зокрема, питання щодо вжиття заходів на шляху до досягнення енергетичної незалежності Європи, проблеми оборони та стратегічних ресурсів. Окрім того, політики обговорили організацію наступної зустрічі ради міністрів ФРН та Франції.

"Велике спасибі за запрошення, дорогий Еммануель Макрон", - написав канцлер ФРН французькою мовою у своєму мікроблозі на Twitter. "Чи то зустріч G7 в Ельмау, чи то саміт НАТО, чи Париж - добре, що ми продовжуємо обмінюватися думками щодо багатьох важливих тем сучасності", - додав він.

Ця зустріч Еммануеля Макрона та Олафа Шольца в Парижі - другий офіційний захід такого роду у французькій столиці з часу вступу Олафа Шольца на посаду канцлера ФРН у грудні 2021 року.

Дивитись відео 06:29

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