 Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2021

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Новини

Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації

Перший президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці. Про це у понеділок, 26 липня, повідомило видання "Громадське" з посиланням на прессекретарку Кравчука Оксану Сибірцеву.

За її словами, стан здоров'я Кравчука не поліпшився після операції. "Дуже повільна динаміка покращення", - зазначила вона.

Своєю чергою видання "РБК-Україна" з посиланням на оточення Кравчука повідомило, що він підключений до апарата штучного дихання.

У червні речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Кравчук переніс операцію на серці. В Офісі президента своєю чергою зазначили, що через погіршення стану здоров'я Кравчука поки не розглядають нових кандидатів на посаду очільника української делегації в ТКГ.

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