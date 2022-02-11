Латвія ухвалила закон про компенсації жертвам Голокосту

Парламент Латвії ухвалив закон про компенсації жертвам Голокосту. Тим самим Рига має намір виправити "історичні несправедливі наслідки", що виникли в результаті "Голокосту та діяльності при радянській владі", наголошується в заяві Сейму, оприлюдненій у четвер, 10 лютого. За новий закон проголосували 64 депутати, проти - 21. Усього в латвійському парламенті 100 місць.

Згідно з документом, з 2023 року єврейській громаді Латвії перерахують протягом десяти років 40 мільйон євро, тобто щороку по чотири мільйона євро. У свою чергу тим, хто пережив Голокост, нададуть соціальну та матеріальну підтримку із коштів фонду. Крім того, за ці гроші планують фінансувати єврейські школи, будівлі та культурні проєкти, щоб зміцнити єврейську громаду Латвії.

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У примітках до закону наголошується, що латвійська держава не несе відповідальності за вилучення єврейської власності та знищення євреїв у країні нацистами під час Другої світової війни. Однак "етично і справедливо", щоб держава, яка здобула незалежність у 1991 році, компенсувала єврейській громаді зазнані нею майнові втрати.

У Латвії нацисти знищили понад 70 тисяч євреїв

До Другої світової війни у ​​Латвії проживало близько 95 тисяч євреїв. Під час німецької окупації у 1941-1944 роках понад 70 тисяч із них вбили. Нині єврейська громада Латвії налічує близько 9500 осіб.

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