Кулеба закликав Німеччину прискорити постачання боєприпасів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину оперативно розширити постачання Києву артилерійських боєприпасів, нестачу яких він назвав в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag проблемою номер один у боротьбі з російськими окупантами. Публікація вийшла у неділю, 12 березня.

За словами Кулеби, минулого місяця під час Мюнхенської безпекової конференції німецькі виробники зброї сказали йому, що готові налагодити поставки, але чекають підписання контрактів урядом. "Отже, проблема в уряді", - цитує Кулебу Reuters.

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Вчити пілотів, аби не гаяти часу

В інтерв'ю Кулеба дав зрозуміти, що не очікує постачання західних винищувачів у найближчому майбутньому: "Тому ми зазначаємо, що навчання українських пілотів на західних винищувачах має розпочатися вже зараз, щоб, коли буде ухвалене рішення про надання літаків, ми не гаяли часу".

На думку глави українського МЗС, якби Німеччина навчала українських пілотів, це було б "чітким сигналом її політичної зацікавленості”.

Україна продовжить захищати Бахмут

За словами Кулеби, Україна продовжить, попри значні втрати, рішуче обороняти Бахмут. Міністр пояснює це захистом інших міст регіону: "Якщо відступити від Бахмута, що це змінить? Росія візьме Бахмут і продовжить наступ на Часів Яр, тож кожне наступне місто за Бахмутом може спіткати та ж доля, що й Бахмут". Але чим довше триває захист Бахмута, то більша ймовірність того, що вона не спіткає й інші міста, заявив Дмитро Кулеба німецькій газеті.