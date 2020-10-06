Криза у Киргизстані: президент не збирається йти у відставку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не збирається йти у відставку. Про це у четвер, 8 жовтня, у коментарі інформагентству "Інтерфакс" заявила речниця Жеенбекова Толгонай Стамалієва.. "Питання добровільної відставки президента не обговорюється, таке питання не стоїть", - сказала Стамалієва.

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Також прессекретарка президента Киргизстану запевнила, що Жеенбеков не отримував заяви прем'єр-міністра країни Кубатбека Боронова про відставку. "Офіційно заява Боронова на підпис президента не надійшла. Так, пишуть у ЗМІ, що Боронов написав заяву, але на підпис до президента заява не надходила", - стверджує речниця.

У парламенті Киргизстану намагаються ініціювати процедуру імпічменту президента, тривають консультації, однак поки не вдається зібрати кворум, сказав у коментарі "Інтерфаксу" один з депутатів.

Тим часом на мітинг до будівлі уряду в Бішкеку 8 жовтня вийшли сотні прихильників опозиціонера Садира Жапарова, кандидатуру якого депутати парламенту раніше підтримали на пост прем'єра. Учасники мітингу вимагають затвердити політика на посаді глави уряду.

Однак напередодні альтернативне об'єднання опозиції, Народна координаційна рада, до якого входять п'ять партій, заявило, що не визнає кандидатуру Жапарова і висунуло свого претендента на пост глави уряду - Тілека Токтогазіва. Сам Токтогазів зазначив 8 жовтня, що вже висунуто четверо претендентів на посаду прем'єра.

Дружинники проти мародерів

На тлі протестів, бездіяльності силових структур та політичної кризи останніми днями у Киргизстані мали місце випадки рейдерського захоплення підприємств та мародерства. Для протистояння мародерам люди почали об'єднуватися в народні дружини. Як повідомив "Інтерфаксу" 8 жовтня керівник однієї з дружин, захищати столицю країни Бішкек "від мародерства і погромів" вийшли понад 10 тисяч народних дружинників. Разом із міліцією вони цілодобово охороняють будівлі, торгові центри, приватний бізнес та підприємства. В управлінні міліції Бішкека підтвердили, що працюють разом з народними дружинами.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня у Бішкеку почалися масові протести проти результатів парламентських виборів. Силовики спробували розігнати маніфестантів і використали проти них водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати. Одна людина загинула, постраждали понад 600 осіб.

Протестувальники захопили будівлю парламенту, де розташований офіс президента, а також звільнили ув'язнених колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, експрем'єра Сапара Ісакова та колишнього депутата Садира Жапарова.