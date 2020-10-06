 Криза у Киргизстані: президент не збирається йти у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Криза у Киргизстані: президент не збирається йти у відставку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не має наміру добровільно йти у відставку. Також йому не надходила на підпис заява про відставку прем'єра, заявила речниця Жеенбекова.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков голосує на виборах 4 жовтня

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков голосує на виборах 4 жовтня

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не збирається йти у відставку. Про це у четвер, 8 жовтня, у коментарі інформагентству "Інтерфакс" заявила речниця Жеенбекова Толгонай Стамалієва.. "Питання добровільної відставки президента не обговорюється, таке питання не стоїть", - сказала Стамалієва.

Читайте також: Киргизстан: новий прем'єр і захоплення підприємств на тлі протестів

Також прессекретарка президента Киргизстану запевнила, що Жеенбеков не отримував заяви прем'єр-міністра країни Кубатбека Боронова про відставку. "Офіційно заява Боронова на підпис президента не надійшла. Так, пишуть у ЗМІ, що Боронов написав заяву, але на підпис до президента заява не надходила", - стверджує речниця.

У парламенті Киргизстану намагаються ініціювати процедуру імпічменту президента, тривають консультації, однак поки не вдається зібрати кворум, сказав у коментарі "Інтерфаксу" один з депутатів. 

Тим часом на мітинг до будівлі уряду в Бішкеку 8 жовтня вийшли сотні прихильників опозиціонера Садира Жапарова, кандидатуру якого депутати парламенту раніше підтримали на пост прем'єра. Учасники мітингу вимагають затвердити політика на посаді глави уряду.

Однак напередодні альтернативне об'єднання опозиції, Народна координаційна рада, до якого входять п'ять партій, заявило, що не визнає кандидатуру Жапарова і висунуло свого претендента на пост глави уряду - Тілека Токтогазіва. Сам Токтогазів зазначив 8 жовтня, що вже висунуто четверо претендентів на посаду прем'єра.

Дружинники проти мародерів

На тлі протестів, бездіяльності силових структур та політичної кризи останніми днями у Киргизстані мали місце випадки рейдерського захоплення підприємств та мародерства. Для протистояння мародерам люди почали об'єднуватися в народні дружини. Як повідомив "Інтерфаксу" 8 жовтня керівник однієї з дружин, захищати столицю країни Бішкек "від мародерства і погромів" вийшли понад 10 тисяч народних дружинників. Разом із міліцією вони цілодобово охороняють будівлі, торгові центри, приватний бізнес та підприємства. В управлінні міліції Бішкека підтвердили, що працюють разом з народними дружинами. 

Нагадаємо, увечері 5 жовтня у Бішкеку почалися масові протести проти результатів парламентських виборів. Силовики спробували розігнати маніфестантів і використали проти них водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати. Одна людина загинула, постраждали понад 600 осіб.

Протестувальники захопили будівлю парламенту, де розташований офіс президента, а також звільнили ув'язнених колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, експрем'єра Сапара Ісакова та колишнього депутата Садира Жапарова.

Також за темою

Parlamentswahlen in Kirgisistan | Protest

Мітингарі в Бішкеку захопили парламент та звільнили експрезидента 06.10.2020

Учасники акції протесту проти результатів виборів до парламенту Киргизстану прорвали загородження навколо нього. Згодом із СІЗО був звільнений експрезидент Алмазбек Атамбаєв.

Kirgistan | Parlamentswahlen | Protest

У Бішкеку силовики розігнали мітинг незгодних з результатами виборів 05.10.2020

У столиці Киргизстану тисячі людей вийшли на мітинг, не погоджуючись із результатами парламентських виборів. Силовики відтіснили демонстрантів від урядових будівель, застосувавши спецзасоби.

Kirgistan Proteste

ЦВК Киргизстану оголосила результати виборів недійсними 06.10.2020

Результати проведених нещодавно виборів до парламенту Киргизстану оголосила недійсними керівниця ЦВК країни. Раніше президент Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади.

Реклама

Докладно

У Німеччині старість старшого покоління фінансує молодше

Як працює пенсійна система в Німеччині

Система державного пенсійного страхування в ФРН побудована на принципі солідарності поколінь.  

Газопровід Північний потік-2

У Польщі оштрафували "Газпром" на 6,5 мільярда євро

У Варшаві звинувачують "Газпром" та його партнерів у несанкціонованому спорудженні газогону "Північний потік-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  