Критична фаза війни настане у найближчі два місяці - Павлюк

Доки американська допомога Україні лише посинає надходити на фронт, російські командувачі кидають туди всю боєздатну техніку, яка у них є, розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Критична фаза війни, розв'язаної Росією проти України, настане в найближчі два місяці, вважає командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню The Economist, яке було опублікуване в п'ятницю, 10 травня. За його словами, оскільки американська допомога Україні лише починає надходити на фронт, російські командувачі кидають туди всю боєздатну техніку, яка у них є. "Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", - каже Павлюк.

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Командувач Сухопутних військ вважає, що Росія і надалі зосереджуватиметься на Луганській та Донецькій областях. Водночас, розвідка припускає, що незабаром російські війська розтягнуть оборону, атакуючи північно-східні райони Харківської та Сумської областей. "Росія випробовує стійкість наших ліній перед тим, як обрати найбільш підходящий напрямок", - каже генерал.

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Павлюк переконаний, що РФ не відмовилася від намірів захопити Київ

Одне з найнагальніших завдань для генерала - формування десяти нових бригад для підготовки до російського наступу, пише видання. Хоча з грудня нестача особового складу викликала занепокоєння, генерал Павлюк наполягає на тому, що основною проблемою є техніка, а не люди. Україна відчайдушно потребує артилерії і бронетехніки, яку, як вона сподівається, надасть Захід, наголошує The Economist.

Частина цих нових сил буде розгорнута для захисту столиці. На думку Павлюка, Росія не відмовилася від амбіцій захопити українську столицю. "Захист Києва залишається однією з наших головних зпроблем, незалежно від того, наскільки важкою є ситуація на сході. Це серце України, і ми знаємо, що оборона столиці відіграватиме ключову роль у майбутньому", - заявив він.