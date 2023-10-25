ГУР: Рогозін з "косморакетою по Україні" - мавпа з гранатою

За даними Bild, після поранення на Донеччині ексглава "Роскосмосу" розмірковував про удар по Україні космічною ракетою та навіть передав цей план Путіну. В українські розвідці порівняли його з мавпою з гранатою.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України прокоментували матеріал німецького видання Bild про нібито пропозицію колишнього глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна вдарити по Україні космічною ракетою.

"Раніше говорили про мавпу з гранатою, а зараз - про Рогозіна з ракетою", - сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону ввечері 24 жовтня.

Він відмовився підтвердити чи спростувати цю інформацію, водночас зазначив, що "сам факт такої розмови можливий", бо Рогозін, за його словами, "схиблений імперськими ідеями", але "не науковець, і далекий від космічної галузі".

"Колись ракети запускали для наукового прогресу, щоб підкорювати космос, а сьогодні ці люди можуть обговорювати, як використовувати цю спадщину в якості брухту, який має вбивати цивільне населення", - сказав Юсов.

Bild: Рогозін пропонував Путіну вдарити по Україні з космосу

Напередодні німецький таблоїд Bild написав із посиланням на начебто записи розмов Рогозіна з генеральним директором російського ракетно-космічного центру "Прогрес" Дмитром Барановим про ідею першого атакувати Україну з космосу. За даними видання, така пропозиція з'явилася після поранення Рогозіна в окупованому Донецьку в грудні 2022 року.

Як ідеться в матеріалі, з початку січня 2023 року вони обговорювали технічні деталі організації удару по великому місту України за допомогою ракети-носія, яку використовують для польотів у космос, і вирішили, що найоптимальніше запустити її з космодрому в Плесецьку з вибухівкою на борту. Водночас Баранов нібито застерігав, що через надзвуковий вхід в атмосферу наявні важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки перегріватимуться, а також, що уламки ракети можуть впасти на території РФ, адже похибка під час удару може становити від 50 до 100 кілометрів.

За даними Bild, Баранов сказав Рогозіну, що "на підготовку операції" знадобиться близько пів року. План нібито представили 16 січня президенту РФ Володимиру Путіну, якого Рогозін на записах називав "нашим великим і жахливим". Як Путін відреагував на нього - не відомо.

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