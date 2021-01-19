Коронавірус: Єврокомісія пропонує перевіряти стічні води

Європейська Комісія закликає усі держави-члени ЄС з огляду на боротьбу з пандемією COVID-19 у майбутньому перевіряти стічні води на коронавіруси. "Важливо, щоб країни ЄС якнайшвидше встановили ефективні системи моніторингу стічних вод та забезпечили негайне надходження відповідних даних органам охорони здоров'я", - заявив єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 2 травня. За словами єврокомісара, мають бути використані "усі наявні можливості для виявлення вірусу та його варіантів".

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"Контроль за стічними водами може бути економним, швидким та надійним джерелом інформації про поширення вірусу та його варіантів серед населення", - зазначив Сінкявічюс. Така система моніторингу стічних вод може бути створена у термін до шести місяців, переконаний єврокомісар.

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Йдеться про додатковий допоміжний інструмент моніторингу для ухвалення рішень державними органами охорони здоров'я, сказав єврокомісар. Він переконаний, що у містах та великих громадах мають брати по можливості дві проби зі стічних вод на тиждень, і якщо вірус в них відсутній, то можна казати про те, що це регіон з низьким ризиком поширення вірусу. При цьому Сінкявічюс послався на досвід Барселони, влада якої здійснює забір проб стічних вод для аналізу ситуації з вживанням наркотиків.

Дивитись відео 06:36 Поділитись Хлор і питна вода у Києві: чи можна її пити і не боятися (07.07.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3etiT Хлор і питна вода у Києві: чи можна її пити і не боятися (07.07.2020)