Коронавірус: в Україні зроблено вже понад 10 мільйонів щеплень

Понад 10 мільйонів щеплень зроблено в України з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу. При цьому за минулу добу було вакциновано 149618 осіб, з яких одну дозу отримала 47221 особа, а повністю імунізовані - 102397 осіб, повідомило в середу, 8 вересня, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

У МОЗ зазначили, що з початку кампанії вакцинації в Україні щеплено понад 5,6 мільйона осіб. Повністю імунізовані й отримали дві дози вже понад 4,4 мільйона людей. "Загалом проведено 10073041 щеплення", - наголосили в пресслужбі відомства.

Найбільше людей в Україні було щеплено вакциною від коронавірусу Comirnaty (BioNTech/Pfizer) - майже 2 мільйони осіб. На другому місці - вакцина CoronaVac (понад 1,5 мільйона людей), на третьому - Moderna (понад 1 мільйон осіб). Вакциною AstraZeneca в Україні щепили 518 тисяч осіб, Covishield - 487 тисяч осіб, а Janssen - понад 19 тисяч людей.

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В Україні зростає кількість нових випадків інфікування

В Україні за минулу добу зафіксовали 2772 нові випадки зараження коронавірусом, повідомило МОЗ 8 вересня. Померли 60 пацієнтів, у яких підтвердили інфікування. Днем раніше повідомляли про 2197 нових інфікованих, наприкінці минулого тижня кілька днів поспіль - про понад 2,5 тисячі нових випадків за добу.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях. Загалом за період пандемії в Україні зафіксували понад 2,3 мільйона випадків зараження коронавірусом та більш ніж 54 тисячі летальних випадків, пов'язаних з COVID-19.