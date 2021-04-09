 Коронавірус в Україні: Закарпаття вивели з ″червоної″ зони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: Закарпаття вивели з "червоної" зони

Починаючи з 11 квітня Закарпатська область переходить у "жовту" зону, повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Медпрацівник у захисному костюмі в кареті швидкої допомоги в Україні (архівне фото)

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на позачерговому засіданні в суботу вивела Закарпатську область із "червоної" зони епідемічної небезпеки. Про це в суботу, 10 квітня, повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати (...) обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов у Telegram-каналі.

Читайте також: Коронавірус в Україні: Переповнені лікарні, брак кисню й застарілі електромережі

Станом на 9 квітня в Закарпатській області було зафіксовано 225 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, а за весь час епідемії - 57 436. "Червоний" рівень епідемічної небезпеки діяв на Закарпатті з 8 березня.

Як повідомлялося, напередодні комісія вирішила скасувати "червоний" рівень на території Івано-Франківської області, де його було запроваджено з 26 лютого, але водночас віднесла іншим рішенням до "червоної" зони Харківську область.

Держкомісія ТЕБ та НС також нещодавно вирішила з 9 квітня віднести до "червоної зони" карантину ще дві області - Хмельницьку та Запорізьку. Ще раніше до цієї зони було віднесено Київ, Київську, Львівську, Сумську, Одеську, Житомирську, Миколаївську, Чернівецьку, Чернігівську області.

Упродовж 9 квітня в Україні було зафіксовано 17 463 нових випадків зараження коронавірусом, що майже на дві тисячі інфікувань менше порівняно з даними за 8 квітня. Також спостерігається незначне скорочення летальних випадків від наслідків коронавірусної хвороби.

Дивитись відео 06:45

Фейкові довідки про "ковід": як в Україні підробляють тести на коронавірус

DW.COM

Хмельницька область в "червоній зоні", Харківщина буде там через два дні

У Хмельницькій області закривають навчальні заклади, ресторани та розважальні центри. На Харківщині майже повністю заповнена обласна лікарня для хворих на COVID-19.  

Також за темою

Ukraine Kharkiv | Coronakrise: Krankenhauspersonal misst Temperatur

До 30 тисяч за добу - Степанов прогнозує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні 09.04.2021

За сім-десять днів щоденний показник захворюваності на COVID-19 в Україні становитиме 25-30 тисяч, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Один із чинників - британський варіант коронавірусу.

Ukraine Kiew | Bürgermeisterwahlen | Vitali Klitschko

Кличко просить Кабмін запровадити загальнонаціональний локдаун 09.04.2021

В Україні відбувається "неконтрольоване поширення вірусу", наголосив міський голова Києва Віталій Кличко. Кабмін має негайно запровадити загальнонаціональний локдаун і обмежити пересування між регіонами.

Schriftzug des Biotechnologie-Unternehmens Pfizer

Вакцину BioNTech/Pfizer для України закуповує британське агентство Crown Agents 09.04.2021

Україна придбає вакцину від коронавірусу BioNTech/Pfizer обсягом 10 мільйонів доз через британське закупівельне агентство Crown Agents. Агентству платять за логістику й доставку, пояснив Максим Степанов.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донбас 8 квітня

Путін хоче змусити Україну капітулювати

Загостренням ситуації на Донбасі Кремль намагається змусити Зеленського підписати "новий мир", вважає Сергій Руденко.  

Brasilien Paraná | Wälder | Abholzung

Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео)

Весняні зрізання та санітарні чистки дерев в Києві викликають занепокоєння небайдужих українців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  