Коронавірус в Україні: Закарпаття вивели з "червоної" зони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на позачерговому засіданні в суботу вивела Закарпатську область із "червоної" зони епідемічної небезпеки. Про це в суботу, 10 квітня, повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати (...) обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов у Telegram-каналі.

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Станом на 9 квітня в Закарпатській області було зафіксовано 225 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, а за весь час епідемії - 57 436. "Червоний" рівень епідемічної небезпеки діяв на Закарпатті з 8 березня.

Як повідомлялося, напередодні комісія вирішила скасувати "червоний" рівень на території Івано-Франківської області, де його було запроваджено з 26 лютого, але водночас віднесла іншим рішенням до "червоної" зони Харківську область.

Держкомісія ТЕБ та НС також нещодавно вирішила з 9 квітня віднести до "червоної зони" карантину ще дві області - Хмельницьку та Запорізьку. Ще раніше до цієї зони було віднесено Київ, Київську, Львівську, Сумську, Одеську, Житомирську, Миколаївську, Чернівецьку, Чернігівську області.

Упродовж 9 квітня в Україні було зафіксовано 17 463 нових випадків зараження коронавірусом, що майже на дві тисячі інфікувань менше порівняно з даними за 8 квітня. Також спостерігається незначне скорочення летальних випадків від наслідків коронавірусної хвороби.