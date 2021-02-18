Хмельницька область в "червоній зоні", Харківщина буде там через два дні

У Хмельницькій області з 7 квітня діятимуть обмеження, встановлені для "червоної зони" епідемічної небезпеки. Про це у вівторок, 6 квітня, повідомила Хмельницька облдержадміністрація. Зокрема, буде заборонена робота барів, ресторанів, кафе, однак доставка їжі працюватиме.

Також будуть зачинені торгово-розважальні центри, спортзали, басейни, заборонені всі масові заходи, окрім заходів держорганів та офіційних спортивних заходів. Ринки, окрім продовольчих, будуть закриті, як і навчальні заклади. Заборонені також регулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом.

"Червона зона" в Харківській області

Через два дні "червона зона" також може бути оголошена в Харківській області. "Сьогодні перший день, коли ми фактично опинилися за трьома показниками, які є критичними, в "червоній зоні". Якщо ще два дні мине - буде "червона зона", - повідомив заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк.

За його словами, в обласному госпіталі ветеранів, який 5 квітня почав приймати хворих із коронавірусом, уже заповнені 105 зі 120 виділених ліжок. Черняк додав, що задіяні майже всі концентратори, оскільки пацієнти потрапляють у досить важкому стані, і їм потрібна киснева підтримка.