 Хмельницька область в ″червоній зоні″, Харківщина буде там через два дні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2021

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Новини

Хмельницька область в "червоній зоні", Харківщина буде там через два дні

У Хмельницькій області закривають навчальні заклади, ресторани та розважальні центри. На Харківщині майже повністю заповнена обласна лікарня для хворих на COVID-19.

В лікарні для хворих коронавірусом

В лікарні для хворих коронавірусом

У Хмельницькій області з 7 квітня діятимуть обмеження, встановлені для "червоної зони" епідемічної небезпеки. Про це у вівторок, 6 квітня, повідомила Хмельницька облдержадміністрація. Зокрема, буде заборонена робота барів, ресторанів, кафе, однак доставка їжі працюватиме.

Також будуть зачинені торгово-розважальні центри, спортзали, басейни, заборонені всі масові заходи, окрім заходів держорганів та офіційних спортивних заходів. Ринки, окрім продовольчих, будуть закриті, як і навчальні заклади. Заборонені також регулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом.

"Червона зона" в Харківській області

Через два дні "червона зона" також може бути оголошена в Харківській області. "Сьогодні перший день, коли ми фактично опинилися за трьома показниками, які є критичними, в "червоній зоні". Якщо ще два дні мине - буде "червона зона", - повідомив заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк.

За його словами, в обласному госпіталі ветеранів, який 5 квітня почав приймати хворих із коронавірусом, уже заповнені 105 зі 120 виділених ліжок. Черняк додав, що задіяні майже всі концентратори, оскільки пацієнти потрапляють у досить важкому стані, і їм потрібна киснева підтримка.

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