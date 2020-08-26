Коронавірус в Україні: рекордні 2438 нових випадків, 48 померлих

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 2438 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у п'ятницю, 28 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу зафіксували 48 жертв, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 866 пацієнтів одужали.

Читайте також: Уряд продовжив в Україні адаптивний карантин до 31 жовтня

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (251), Харківській (242), Тернопільській (233), Львівській (215), Одеській (214), Івано-Франківській (176), та Чернівецькій (155) областях.

Читайте також: Чи можливо вдруге заразитися коронавірусом?

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 114497 випадків інфікування, 2451 людина з коронавірусом померла, 55083 пацієнти одужали.

22 серпня повідомлялося про рекордні на той момент 2328 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу. Напередоні повідомили про найбільшу добову кількість жертв - 49.

Раніше президент України Володимир Зеленський з огляду на статистику кількості нових випадків інфікування заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19.

Нагадаємо, цього тижня уряд України подовжив адаптивний карантин до 31 жовтня.

Читайте також: Навчальний рік і коронавірус: як українські школи готуються до 1 вересня