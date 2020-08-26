 Коронавірус в Україні: рекордні 2438 нових випадків, 48 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: рекордні 2438 нових випадків, 48 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 2438 нових випадків зараження коронавірусом, 48 людей померли, 866 пацієнтів одужали. Найбільше інфікувань підтвердили у Києві, а також у Харківській і Тернопільській областях.

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 2438 нових випадків зараження коронавірусом і 48 жертв

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 2438 нових випадків зараження коронавірусом і 48 жертв

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 2438 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у п'ятницю, 28 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу зафіксували 48 жертв, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 866 пацієнтів одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (251), Харківській (242), Тернопільській (233), Львівській (215), Одеській (214), Івано-Франківській (176), та Чернівецькій (155) областях.

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Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 114497 випадків інфікування, 2451 людина з коронавірусом померла, 55083 пацієнти одужали.

22 серпня повідомлялося про рекордні на той момент 2328 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу. Напередоні повідомили про найбільшу добову кількість жертв - 49.

Раніше президент України Володимир Зеленський з огляду на статистику кількості нових випадків інфікування заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19.

Нагадаємо, цього тижня уряд України подовжив адаптивний карантин до 31 жовтня.

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