Коронавірус в Україні: рекордні 16 669 заражень і 362 смерті

Протягом минулої доби в Україні було виявлено 16 669 нових випадків інфікування коронавірусом. Крім того, того ж дня 362 людини померли з діагнозом COVID-19. Це - найбільша добова кількість нових хворих і померлих із початку пандемії в Україні. Також було госпіталізовано 4838 осіб.

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Про це у четвер, 25 березня, повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов на свой сторінці у соцмережі Facebook.

Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили у Києві (1267), Одеській (1235), Житомирській (1136), Львівській (1032) та Хмельницькій (989) областях.

При цьому за добу в Україні провели 128 615 тестувань. З них - методом ПЛР - 57 818, методом ІФА - 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 847.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у більш ніж у 1,5 мільйона людей. При цьому більше 1,2 мільйона з них вже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померли 31135 людей.

Напередодні повідомлялося про 14 174 нових випадки інфікування коронавірусом та про 342 жертви. Це був попередній рекордний показник смертності за добу від коронавірусу. 23 березня було нараховано 333 жертви хвороби за попередню добу. Таким чином, кількість померлих від коронавірусу в Україні зростає вже третю добу поспіль.

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