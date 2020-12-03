Коронавірус в Україні: понад 15 тисяч нових заражень за добу

В Україні протягом останньої доби було зафіксовано 15131 новий випадок зараження коронавірусом. Про це у п'ятницю, 4 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook. Серед нових інфікованих коронавірусом 649 дітей і 681 медпрацівник, а 1776 осіб госпіталізували, уточнив Степанов.

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Впродовж минулої доби українські медики підтвердили 235 смертей серед пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19. Ще 13383 пацієнти одужали.

Найбільше нових випадків протягом останньої доби підтвердили в Києві (1374), Дніпропетровській (1258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях.

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Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено вже понад 787,8 тисячі випадків заражень, а також 13195 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали - 397809 осіб.

Нагадаємо, останніми днями в Україні офіційно реєстрували більше випадків одужань, ніж інфікувань коронавірусом.

28 листопада в Україні зареєстрували найвище добове число виявлених заражень від початку епідемії у країні - 16294.

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