 Коронавірус в Україні: понад 15 тисяч нових заражень за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: понад 15 тисяч нових заражень за добу

В Україні за добу зафіксували більше 15 тисяч нових інфікувань коронавірусом і більше 13 тисяч випадків одужання, померли 235 людей.

В Україні за добу зафіксували більше 15 тисяч нових інфікувань коронавірусом

В Україні за добу зафіксували більше 15 тисяч нових інфікувань коронавірусом

В Україні протягом останньої доби було зафіксовано 15131 новий випадок зараження коронавірусом. Про це у п'ятницю, 4 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook. Серед нових інфікованих коронавірусом 649 дітей і 681 медпрацівник, а 1776 осіб госпіталізували, уточнив Степанов.

Читайте також: Локдаун в Україні. Чому не можна чекати до зимових свят

Впродовж минулої доби українські медики підтвердили 235 смертей серед пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19. Ще 13383 пацієнти одужали.

Найбільше нових випадків протягом останньої доби підтвердили в Києві (1374), Дніпропетровській (1258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях.

Читайте також: 40 відсотків українців не готові вакцинуватися від коронавірусу - опитування

Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено вже понад 787,8 тисячі випадків заражень, а також 13195 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали - 397809 осіб.

Нагадаємо, останніми днями в Україні офіційно реєстрували більше випадків одужань, ніж інфікувань коронавірусом.

28 листопада в Україні зареєстрували найвище добове число виявлених заражень від початку епідемії у країні - 16294.

Читайте також: Дефіцит медиків в Україні: хто лікуватиме хворих на COVID-19?

Дивитись відео 01:47

Ліки і тести на COVID-19 дронами: проект за участі "Шаріте" в Берліні (27.11.2020)

Аудіо й відео до теми

Данська поліція креативно застерігає від коронавірусу (02.12.2020)  

Також за темою

Ukraine Corona-Patienten im Krankenhaus in der Stadt Liubar

Коронавірус в Україні: знову більше одужань, ніж заражень 03.12.2020

В Україні за добу виявили 14496 нових інфікувань коронавірусом і 15372 випадки одужання, померли 243 людини, госпіталізовано 1739 пацієнтів.

Türkei Geschäfte Ausgangssperre Panikkäufe

Пандемія COVID-19: у Туреччині посилили комендантську годину 30.11.2020

Через поширення коронавірусу в Туреччині запроваджують комендантську годину в будні та повний локдаун на вихідних.

Ukraine Coronavirus (Covid 19) Maßnahmen in Kiev

Пандемія COVID-19 в Україні вийшла з-під контролю? 19.11.2020

Український уряд в "пожежному режимі" шукає рішення, як приборкати поширення COVID-19. Опитані DW експерти вказують на те, що час втрачений і ситуація в Україні виходить з-під контролю.

Реклама

Докладно

Frankfurter Friseurteam Freunde

Мовний закон: чи готова сфера послуг до української

З 16 січня 2021 року усі заклади сфери обслуговування в Україні зобов'язані надавати послуги державною мовою.  

Ukraine / Mine / Grubenunglück / Donbass

Туризм у шахті: що буде з українськими шахтарями? (відео)

В одній із шахт Червонограду хочуть зробити туристичний кластер. Але що буде з шахтарями? Репортаж DW з-під землі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  