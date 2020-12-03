 Коронавірус в Україні: Андрій Садовий захворів на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: Андрій Садовий захворів на COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Раніше він заявляв, що у місті не можна запроваджувати локдаун на Різдво.

Мер Львова Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий (фото з архіву)

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про отримання позитивного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Про це він написав у Twitter в понеділок, 7 грудня.

"Позитивний ПЛР - несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статися", - написав Садовий.

Садовий додав, що з дозволу лікаря продовжує працювати онлайн, бо поки не має температури. "Поки я на ізоляції, місто працюватиме без упину, бо у Львові працюють найкращі менеджери. Про таку команду і підтримку можна тільки мріяти!" - додав він.

27 жовтня Садовий вже повідомляв, що його дружина й теща отримали позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус, однак у мера Львова тоді був негативний результат тесту.

Читайте також: "Це дурниця" - влада Львова виступила проти "карантину вихідного дня"

Мер Львова не хоче локдауну на Різдво

Наприкінці листопада Садовий заявив, що скасовувати різдвяні святкування у місті не можна, адже урядові заборони просто не діятимуть. Він пояснив це "особливою атмосферою" у Львові під час Різдва.

"Наразі йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив остаточно, як він виглядатиме, але він має бути індивідуальним і враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони не діятимуть", - зазначив тоді Садовий в ефірі радіо "Люкс", запропонувавши натомість щодня моніторити ситуацію і зосередити зусилля на дотриманні маскового режиму і карантинних обмежень.

Читайте також: Локдаун в Україні. Чому не можна чекати до зимових свят

Садового переобрали мером Львова

Про позитивний результат тесту на коронавірус Садовий повідомив буквально через декілька днів після складання присяги голови Львівської об'єднаної територіальної громади на засіданні Львівської міської ради. Під час церемонії Садовий заявив, що ця каденція буде "каденцією особливих викликів". "Передусім, це пандемія, що вводить у транс увесь світ, це економічні кризи, до яких вона призводить", - сказав він.

Садовий переміг у другому турі виборів міського голови кандидата від партії "Європейська солідарність" Олега Синютку, отримавши більше 62 відсотків голосів виборців. Таким чином він став мером міста вчетверте поспіль.

Дивитись відео 07:56

Львівський лікар про "війну" з коронавірусом: "Кожен може стати жертвою" (20.11.2020)

Також за темою

Ukraine | Coronavirus | Stadtzentrum von Lwiw

Пандемія і Різдво: чи відкриється різдвяний ярмарок у Львові? 03.12.2020

У Львові вважають, що від ймовірного повного локдауну постраждають найбільше зі всіх міст України, бо залежні від туризму. Місцеві підприємці говорять про збитки, але протестувати поки що не збираються.

Deutschland München | Sondersitzung Kabinett | Markus Söder

Баварія посилює обмеження, виняток зроблять лише на Різдво 06.12.2020

З 9 грудня у Баварії оголошують режим надзвичайної ситуації, який діятиме поки до 9 січня. Уряд землі ухвалив рішення щодо подальшого обмеження контактів.

Ukraine Corona-Patienten im Krankenhaus in der Stadt Liubar

Локдаун в Україні. Чому не можна чекати до зимових свят 01.12.2020

Що робити з COVID-19? Аваков пропонує повний локдаун, Степанов каже про його непотрібність, а Арахамія заявляє про можливість "інтелектуального" локдауну.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

Чому Зеленський не звільняє скандальних соратників

Чому соратники Володимира Зеленського залишаються на своїх місцях навіть на тлі пов'язаних із ними гучних скандалів?  

Банкноти та монети євро

На що німці витрачають свої гроші

Останні статистичні дані про щомісячні витрати німців - в огляді DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  