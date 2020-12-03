Коронавірус в Україні: Андрій Садовий захворів на COVID-19

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про отримання позитивного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Про це він написав у Twitter в понеділок, 7 грудня.

"Позитивний ПЛР - несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статися", - написав Садовий.

Садовий додав, що з дозволу лікаря продовжує працювати онлайн, бо поки не має температури. "Поки я на ізоляції, місто працюватиме без упину, бо у Львові працюють найкращі менеджери. Про таку команду і підтримку можна тільки мріяти!" - додав він.

27 жовтня Садовий вже повідомляв, що його дружина й теща отримали позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус, однак у мера Львова тоді був негативний результат тесту.

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Мер Львова не хоче локдауну на Різдво

Наприкінці листопада Садовий заявив, що скасовувати різдвяні святкування у місті не можна, адже урядові заборони просто не діятимуть. Він пояснив це "особливою атмосферою" у Львові під час Різдва.

"Наразі йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив остаточно, як він виглядатиме, але він має бути індивідуальним і враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони не діятимуть", - зазначив тоді Садовий в ефірі радіо "Люкс", запропонувавши натомість щодня моніторити ситуацію і зосередити зусилля на дотриманні маскового режиму і карантинних обмежень.

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Садового переобрали мером Львова

Про позитивний результат тесту на коронавірус Садовий повідомив буквально через декілька днів після складання присяги голови Львівської об'єднаної територіальної громади на засіданні Львівської міської ради. Під час церемонії Садовий заявив, що ця каденція буде "каденцією особливих викликів". "Передусім, це пандемія, що вводить у транс увесь світ, це економічні кризи, до яких вона призводить", - сказав він.

Садовий переміг у другому турі виборів міського голови кандидата від партії "Європейська солідарність" Олега Синютку, отримавши більше 62 відсотків голосів виборців. Таким чином він став мером міста вчетверте поспіль.