 Коронавірус в Україні: 3370 нових випадків зараження за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: 3370 нових випадків зараження за добу

В Україні за останню добу зафіксували 3370 нових випадків зараження коронавірусом. Померла 81 людина, у якої підтвердили інфікування.

В Україні підтвердили 3370 нових випадків зараження коронавірусом за добу

В Україні підтвердили 3370 нових випадків зараження коронавірусом за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 3370 нових випадків зараження коронавірусом. Про це в неділю, 7 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено 4,3 тисячі нових випадків.

Читайте також: Україна отримала підтвердження на 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померла 81 особа, у якої підтвердили зараження коронавірусом, одужали 2297 людей. Водночас у країні за добу провели 19500 тестувань, зокрема методом ПЛР - 15690 тестів, методом ІФА - 3810.

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у Києві (197).

Загалом від початку пандемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,24 мільйона. При цьому загальна кількість підтверджених летальних випадків внаслідок COVID-19 склала понад 23,5 тисяч. 

Читайте також: Novavax: що відомо про ще одну перспективну вакцину від коронавірус

Дивитись відео 01:47

Щеплення Зеленського: як вакцинують світових політиків від коронавірусу (03.02.2021)

  • Епіцентр епідемії

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Епіцентр епідемії

    Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.

  • Потанцюймо?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Потанцюймо?

    Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.

  • Уханський ринок - розсадник епідемії?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Уханський ринок - розсадник епідемії?

    М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.

  • Ресторани знову працюють

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Ресторани знову працюють

    Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.

  • Окулярний рай

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Окулярний рай

    Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.

  • Про смаки не сперечаються

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Про смаки не сперечаються

    Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.

  • Маски як рутина

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Маски як рутина

    Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.

    Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі


DW.COM

Нікуди без захисної маски

Захисні маски довгий час вважалися неефективними. Але зараз дедалі більше країн роблять ставку на них, намагаючись сповільнити поширення SARS-CoV-2. DW про тріумфальний марш аксесуара, що розпочав свій шлях в Азії.  

Також за темою

Krematorium Döbeln Sachsen

Пандемія COVID-19: у ФРН понад 60 тисяч летальних випадків 05.02.2021

У 2021 році в Німеччині померли стільки ж людей, у яких виявили коронавірус, скільки протягом 2020 року. Водночас за останні шість тижнів кількість нових заражень на дві третини скоротилась.

Proteste gegen Pandemie-Beschränkungen | Polen Krakau Restaurant

Пандемія COVID-19: повстання проти локдауну в Польщі 05.02.2021

У Польщі попри карантин відчиняється дедалі більше ресторанів, готелів та лижних підйомників. А суди ухвалили чимало рішень на користь противників коронавірусних обмежень.

Ukraine Kiew | Coronakrise: Rettungseinsatz

Коронавірус в Україні: 4310 нових випадків зараження за добу 06.02.2021

В Україні за останню добу зафіксували 4310 нових випадків зараження коронавірусом. Померли 129 людей, у яких підтвердили інфікування.

Реклама

Докладно

Жозеп Боррель і Сергій Лавров

Візит Борреля до Москви - дипломатична поразка ЄС

Крістіан Тріппе - про те, де проляже найнижча межа в двосторонніх відносинах між ЄС і РФ.  

Будівництво газопроводу Північний потік-2

У водах Данії відновили спорудження "Північного потоку-2"

Про відновлення спорудження "Північного потоку-2" повідомила компанія-оператор будівництва газогону.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  