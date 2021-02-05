Коронавірус в Україні: 3370 нових випадків зараження за добу
В Україні за останню добу зафіксували 3370 нових випадків зараження коронавірусом. Померла 81 людина, у якої підтвердили інфікування.
В Україні підтвердили 3370 нових випадків зараження коронавірусом за добу
За минулу добу в Україні зафіксовано 3370 нових випадків зараження коронавірусом. Про це в неділю, 7 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено 4,3 тисячі нових випадків.
За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померла 81 особа, у якої підтвердили зараження коронавірусом, одужали 2297 людей. Водночас у країні за добу провели 19500 тестувань, зокрема методом ПЛР - 15690 тестів, методом ІФА - 3810.
Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у Києві (197).
Загалом від початку пандемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,24 мільйона. При цьому загальна кількість підтверджених летальних випадків внаслідок COVID-19 склала понад 23,5 тисяч.
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Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Епіцентр епідемії
Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Потанцюймо?
Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Уханський ринок - розсадник епідемії?
М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Ресторани знову працюють
Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Окулярний рай
Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Про смаки не сперечаються
Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Маски як рутина
Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.