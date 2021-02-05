Коронавірус в Україні: 3370 нових випадків зараження за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 3370 нових випадків зараження коронавірусом. Про це в неділю, 7 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено 4,3 тисячі нових випадків.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померла 81 особа, у якої підтвердили зараження коронавірусом, одужали 2297 людей. Водночас у країні за добу провели 19500 тестувань, зокрема методом ПЛР - 15690 тестів, методом ІФА - 3810.

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у Києві (197).

Загалом від початку пандемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,24 мільйона. При цьому загальна кількість підтверджених летальних випадків внаслідок COVID-19 склала понад 23,5 тисяч.

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