Коронавірус в Україні: 3,8 тисячі нових випадків за добу

В Україні за останню добу зафіксували 3774 випадки заражень коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у понеділок, 5 жовтня. За минулу добу померли 33 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 1145 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (446) та у Києві (286).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 230,2 тисячі випадків інфікування, 4430 осіб із коронавірусом померли, 101252 людей одужали.

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Про найвище число померлих за добу з початку пандемії повідомлялося 3 жовтня - 92 жертви.

Тим часом з 5 жовтня набуло чинності нове епідемічне зонування, згядно з яким до "червоної" зони, тобто зони з найвищим ступенем епідемічної небезпеки, увійшли міста Тернопіль та Канів.

До "помаранчевої" зони ввійшли обласні центри Дніпро, Вінниця, Миколаїв, Полтава, Харків, Львів, Луцьк, Ужгород, Суми, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці, а також низка інших міст та окремі райони у різних областях України.

Натомість у "жовтій" зоні опинилися Київ, а також обласні центри Одеса, Житомир, Запоріжжя, Рівне, Херсон, Черкаси, Чернігів і багато інших міст у різних областях України.

Актуалізовані епідемічні рівні в Україні встановлюються на 14 днів.